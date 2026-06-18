मूलांक 4 अंक ज्योतिष: आज राहु के प्रभाव से बढ़ सकती है भागदौड़, जल्दबाजी में हो सकती है बड़ी गलती
Mulank 4 Ank Jyotish Today: मूलांक 4 वालों की चुनौतियां आज बढ़ सकती हैं। 18 जून के दिन राहु के प्रभाव के चलते नुकसान हो सकता है। हालांकि हड़बड़ी में फैसला नहीं लेंगे तो चीजें ट्रैक पर रहेंगी।
Mulank 4 Aaj Ka Ank Rashifal 18 June 2026: पहले से मानकर चलें कि रफ्तार ज्यादा रहेगी और थकान भी जल्दी चढ़ सकती है। अंक 4 के लोगों पर राहु का असर आपको अलग ढंग से काम कराने वाला है, इसलिए आप एक साथ कई लंबित काम निपटाने की सोच सकते हैं। दिक्कत तब होगी जब हर चीज को तुरंत पूरा करने का दबाव खुद पर डाल देंगे। बीच दिन में ऐसा भी लग सकता है कि समय कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा। 18 जून 2026 का मूलांक 9 काम समेटने की तेज ऊर्जा दे रहा है, जबकि भाग्यांक 7 बार बार कहेगा कि रुककर जांच भी जरूरी है। किसी दोस्त से बात करते हुए भी महसूस हो सकता है कि आप जवाब सुनने से पहले ही अगली बात पर पहुंच गए। वहीं थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 लव लाइफ
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी पर तरीका थोड़ा उलझा हुआ दिख सकता है। राहु कई बार बात को सीधा रखने के बजाय घुमाकर कहलवा देता है जिससे सामने वाला भ्रम में पड़ सकता है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी व्यस्तता को दूरी समझ ले तो छोटी और साफ बात बहुत काम आएगी। हर सवाल का लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस इतना जताएं कि आप सुन रहे हैं। पुराने मनमुटाव को उसी समय सुलझाने की कोशिश न करें जब आप बहुत थके हों। तब शब्द गलत पड़ सकते हैं।
मूलांक 4 करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर दिन भागदौड़ वाला रह सकता है। लंबित मेल, फाइल, कॉल, मीटिंग या जवाब एक साथ सामने आ सकते हैं। राहु तकनीक और शॉर्टकट की तरफ खींचता है, इसलिए तेज तरीके अपनाने का मन बनेगा, पर हर चीज शॉर्टकट से नहीं सुलझेगी। बीच में दिन की ऊर्जा बदलती दिखेगी। मूलांक 9 आपको पूरा दम लगाकर काम खत्म करने की तरफ धकेलेगा, लेकिन भाग्यांक 7 कहेगा कि बिना जांचे भेजी गई जानकारी बाद में दोबारा ठीक करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स को भी एक चैप्टर से दूसरे पर कूदने के बजाय तय क्रम रखना बेहतर रहेगा। ऑफिस में अपनी प्रोग्रेस लिखित में रखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 4 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी फायदा दिखाने वाली बातों से थोड़ा दूर रहें। राहु का स्वभाव कई बार तात्कालिक लाभ का लालच दिखाता है, लेकिन ऐसे दिन में गिनती और शर्तें चूक सकती हैं। किसी पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या उधारी की बात को दोबारा देखकर ही आगे बढ़ें। छोटा खर्च भी अगर कई जगह बंटा हो तो शाम तक बजट खिंचा हुआ लग सकता है। कमाई से ज्यादा ध्यान सही हिसाब रखने पर दें। इससे बेवजह की टेंशन कम होगी।
मूलांक 4 स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग की थकान परेशान कर सकती है। जल्दी जल्दी काम बदलने से सिर भारी लगना, आंखों में जलन या बेचैनी बढ़ सकती है। हर दो तीन घंटे में दो मिनट आंखें बंद करके बैठें। बहुत तेज चाय या कॉफी पर निर्भर रहने के बजाय सादा पानी और हल्का नाश्ता लें। शाम तक पैरों में भारीपन लगे तो थोड़ी धीमी चाल से टहलना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे काम के बीच नया वादा न लें। दोस्त या सहकर्मी की आधी जानकारी पर भरोसा न करें। जल्दी निपटाने के चक्कर में गलत फाइल या गलत पेमेंट भेजी जा सकती है।
आज की सलाह: एक समय में एक काम पूरा करें, रफ्तार खुद बनेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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