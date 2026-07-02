मूलांक 7 अंकराशि 2 जुलाई 2026: केतु के कारण सामने वाले को लग रहा आप उसमें रुचि नहीं ले रहे
Mulank 7 : किस काम को सच में प्राथमिकता चाहिए और किस बात को आप आदत में ढो रहे हैं, यह समझना जरूरी रहेगा। थोड़ा नरम रहेंगे तो खुद से भी राहत मिलेगी।
जरा संभलकर चलिए, क्योंकि मन इस समय जिम्मेदारियों का बोझ जरूरत से ज्यादा महसूस कर सकता है। 2 जुलाई 2026 का मूलांक 2 भीतर की भावनाओं को जगाएगा, जबकि भाग्यांक 1 आपको काम निपटाने की तरफ धकेल सकता है। ऐसे में अंक 7 और केतु का स्वभाव आपको थोड़ा अलग, चुप और सोच में डूबा बना सकता है। समस्या यह नहीं कि आप जिम्मेदार हैं, मुश्किल यह है कि आप अपने मन की जरूरत पीछे कर रहे हैं। दिन आपसे जीवन का संतुलन फिर से देखने को कह रहा है।
मूलांक 7 लव राशिफल
दिल की बात दबाकर केवल जिम्मेदारी निभाने से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। केतु आपको कम बोलने वाला बनाता है, इसलिए सामने वाले को लग सकता है कि आप रुचि नहीं ले रहे। अगर साथी, परिवार या किसी अपने को आपकी कमी महसूस हो रही है, तो बड़ी बात नहीं, छोटा सा संकेत भी काफी रहेगा। एक सादा संदेश, दो मिनट की खुली बात या बिना समझाए सुना देना भी रिश्ते को राहत दे सकता है। हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं। अपनापन जताने से आपकी छवि कमजोर नहीं होगी, बल्कि भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 7 करियर राशिफल
कामकाज में आप अपनी तरफ से ईमानदारी से लगे रहेंगे, लेकिन लगातार ड्यूटी मोड में रहने से थकान सोच पर असर डाल सकती है। भाग्यांक 1 पहल करवाएगा, इसलिए ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आप बहुत कुछ अपने हाथ में लेना चाहेंगे। यहीं संतुलन जरूरी है। हर जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय जो जरूरी है, उसी पर फोकस रखें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी घर में आप बहुत सख्ती या बहुत चिंता की तरफ जा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि केवल नंबर नहीं, बच्चे की समझ और मनोदशा भी देखें। अंक 7 की जांच पड़ताल की आदत यहां काम आएगी। पहले कारण समझें, फिर सलाह दें।
मूलांक 7 धन राशिफल
पैसों के मामले में इस दिन का सवाल कमाई से ज्यादा प्राथमिकता का है। व्यावहारिक जरूरतें पूरी करना जरूरी है, लेकिन मन को पूरी तरह नजरअंदाज करके खर्च या रोक दोनों करना ठीक नहीं रहेगा। कोई चीज केवल काम की है, इसलिए लेनी है, यह सोच अधूरी हो सकती है। दूसरी ओर केवल मन बहलाने के लिए खर्च भी बाद में खटक सकता है। केतु साफ संकेत देता है कि खरीद से पहले खुद से पूछें, यह जरूरत है, राहत है या आदत। यही फर्क बजट संभालेगा।
मूलांक 7 हेल्थ राशिफल
मन दबा रहे तो शरीर भी हल्का बुझा हुआ लग सकता है। केतु के असर में चुप्पी बढ़ती है, इसलिए थकान का कारण बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अपने लिए दिन में कुछ शांत मिनट निकालें। एक कॉपी पर तीन बातें लिखें, क्या जरूरी है, क्या टल सकता है, और क्या आपको खुशी देता है। यह छोटी आदत मन की उलझन कम कर सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी अपने सिर लेने की कोशिश न करें। बच्चों की पढ़ाई में केवल कमी पर नजर न टिकाएं। मन की थकान को आलस समझकर नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: जिम्मेदारी निभाइए, पर अपने मन को भी जगह दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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