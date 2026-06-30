मूलांक 8 अंकराशि 30 जून:पैसों के मामले में बड़ा कदम उठाने से पहले तथ्यों को साफ रखें
mulank 8 horoscope:परिवार में भी आपकी नीयत अच्छी होगी, फिर भी लोग आपकी जल्दी को दबाव समझ सकते हैं। नरमी से कही गई बात ज्यादा असर करेगी
दिन की चाल तेज दिख सकती है, लेकिन आपके लिए असली काम रफ्तार नहीं, सही दिशा चुनना है। अंक 9 पर मंगल का असर आपको कदम उठाने, बात साफ रखने और रुकना पसंद न करने वाला बनाता है। यही गुण काम आते हैं, पर इसी से जल्द नतीजा निकालने की आदत भी बन सकती है। 30 जून 2026 का मूलांक 3 संवाद और समझ बढ़ाता है, इसलिए पूछने में संकोच न करें। भाग्यांक 1 यह संकेत दे रहा है कि पहल आपके हाथ में रहेगी, पर कदम सोचकर उठाना ही लाभ देगा।
मूलांक-8 लव राशिफल
मन में जो बात साफ है, वह सामने वाले तक उसी तरह पहुंचे, यह जरूरी नहीं। मंगल की सीधी प्रकृति कई बार शब्दों को थोड़ा कड़ा बना देती है। अगर किसी रिश्ते में कोई फैसला चल रहा है, जैसे आगे की योजना, जिम्मेदारी या भरोसे की बात, तो पहले सुनें फिर बोलें। साथी के साथ अपनी चिंता खुलकर कहें, पर आदेश वाले अंदाज से बचें। ।
मूलांक-8 करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। कार्यालय की बैठक में आपकी बात दमदार रहेगी और लोग आपके आत्मविश्वास पर ध्यान देंगे। फिर भी किसी प्रस्ताव, भूमिका में बदलाव, साझेदारी या व्यावसायिक समझौते पर तुरंत हां कहना ठीक नहीं होगा। मंगल आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन कागज, शर्तों, समय और जिम्मेदारियों की बारीकियों को ध्यान से देखना जरूरी है। छात्रों के लिए भी यही संकेत है। उत्तर पता हो तब भी सवाल पूरा पढ़ें। दिन का मूलांक 3 चर्चा में मदद करेगा और भाग्यांक 1 नेतृत्व देगा, पर सही निर्णय-क्षमता ही आपको आगे ले जाएगी।
मूलांक-8 धन राशिफल
पैसों के मामले में बड़ा कदम उठाने से पहले तथ्यों को साफ रखें। अगर किसी सौदे, अग्रिम राशि, लाभांश, शुल्क या साझा खर्च की बात हो रही है, तो सिर्फ भरोसे पर बात न छोड़ें। रकम छोटी हो या बड़ी, शर्तें समझना जरूरी रहेगा। मंगल की तेज ऊर्जा कभी कभी वित्तीय प्रतिबद्धता जल्दी करा देती है। इसी वजह से लिखित बात, भुगतान की तिथि और प्रतिफल की उम्मीद को साफ रखना बेहतर है। दिखावे से नहीं, साफ हिसाब से फायदा बनता है।
मूलांक-8 हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, पर भीतर बेचैनी भी उठ सकती है। जब मन किसी फैसले को लेकर अटका हो, तब कंधों, जबड़े या सिर में खिंचाव महसूस हो सकता है। राहत के लिए कुछ देर तेज चाल से चलें, फिर थोड़ी देर रुककर सांस सामान्य करें। इससे मंगल की अतिरिक्त गर्मी थोड़ी संतुलित होगी। काम के बीच पानी पीते रहना भी जरूरी रहेगा, वरना चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति न दें। बैठक में अधूरी जानकारी पर मजबूत दावा न करें। कार्यक्षेत्र की जल्दी में पुरानी शर्तें नजरअंदाज न हों।
आज की सलाह: रफ्तार से पहले हर जरूरी डिटेल एक बार फिर जांचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र