Numerology 16 June: मूलांक 5 वालों के बातचीत से बनेंगे काम, भूलकर भी ना करें ये एक गलती
Aaj Ka Ank Rashifal 16 June: आज मूलांक 5 वाले लोग किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बातचीत से आज कोई बड़ा काम बनते दिखेगा।
बुध आपके स्वभाव में हलचल, जिज्ञासा और लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ा रहा है। 16 जून 2026 की ऊर्जा में मूलांक 7 भीतर से चीजों को परखने को कह रहा है, जबकि भाग्यांक 5 आपको बाहर की दुनिया से जोड़ रहा है। इसलिए मिलना-जुलना होगा, पर हर चेहरे को तुरंत अपना मान लेना ठीक नहीं रहेगा। नए लोग, नई बातें और हल्का रोमांच आकर्षित कर सकता है। दोस्तों के साथ कोई मजेदार योजना बन सकती है। अगर मन बिखर रहा हो तो दिन की शुरुआत में तीन काम लिख लें और एक समय सीमा तय करें। बुध कागज, बातचीत और निर्णय का ग्रह है इसलिए जो बात पक्की करनी हो उसे बोलकर और लिखकर साफ करें।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामले में हल्की चंचलता रहेगी। किसी से बात बढ़ने की संभावना बन सकती है, लेकिन यह भी समझिए कि हर आकर्षण लंबा चले, यह जरूरी नहीं। अगर आप रिश्ते में हैं तो छोटी सी सैर, खुली बातचीत या साथ में कोई हल्की एक्टिविटी नजदीकी बढ़ा सकती है। दोस्तों के साथ खुलापन अच्छा रहेगा, पर मजाक की सीमा समझना भी जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सीधी और नरम बात राहत दे सकती है। बुध का असर बताता है कि इस समय सही शब्द बहुत फर्क डालेंगे। मन की बात घुमाकर कहने के बजाय साफ ढंग से रखें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत कम्युनिकेशन रहेगा। ऑफिस की मीटिंग में अगर आप केवल विचार देने के बजाय दो साफ प्वाइंट, एक व्यावहारिक कदम और एक समय-सीमा रखेंगे, तो बात ज्यादा असर करेगी। बुध गणना और निर्णय क्षमता देता है, इसलिए आँकड़ों, रिपोर्ट, ईमेल और कागज से जुड़े काम में सावधानी आपको आगे रखेगी। मूलांक 7 के असर से सतही जवाब चलेंगे नहीं। जो पूछा जाए, उसका ठोस जवाब तैयार रखें। पढ़ाई कर रहे हैं तो अध्याय पढ़कर तुरंत छोटे नोट्स बनाइए। बिजनेस वालों के लिए नए संपर्क उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन रेट, मात्रा और डिलीवरी की बात लिखित में लेना बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में छोटे-छोटे सामाजिक खर्च बढ़ सकते हैं। जैसे बाहर खाना, समूह में योगदान, गिफ्ट या अचानक बना कोई प्लान। भाग्यांक 5 ऐसी रकम को इधर-उधर फैला देता है, इसलिए दिन शुरू होते ही एक सीमा तय कर लें। बुध व्यापार और हिसाब का ग्रह है, इसलिए भुगतान करते समय राशि, ऐप में दर्ज जानकारी और बाकी बकाया दोबारा देखना ठीक रहेगा। किसी जान-पहचान वाले के कहने भर से खरीदारी न करें। अगर कुछ लेना जरूरी हो तो पहले तुलना कर लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मानसिक बेचैनी सक्रिय रह सकती है। एक जगह बैठे-बैठे पैर हिलना, मन का जल्दी ऊबना या बहुत बोलने के बाद थकान महसूस होना संभव है। राहत के लिए बीच-बीच में दो मिनट गहरी सांस लें और कंधों को घुमाएं। अगर शाम को बाहर जाने का प्लान हो तो पानी साथ रखें। बहुत मीठी या बहुत ठंडी चीजें कम लें। हल्की स्ट्रेचिंग और दस मिनट खुली हवा में टहलना अच्छा असर दे सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: आधी सुनी बात आगे ना बढ़ाएं। मीटिंग में बिना नोट किए सहमति न दें। नए परिचय पर निजी जानकारी जल्दी साझा न करें।
आज की सलाह: बोलने से पहले अपना मकसद तय करें, असर अपने आप बढ़ जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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