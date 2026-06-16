अंक ज्योतिष 16 जून: मूलांक 4 वाले आज ना करें जल्दबाजी, पैसों के मामले में रहें सतर्क
Aaj Ka Ank Rashifal 16 June: मूलांक 4 वालों को आज के दिन कुछ मामलों में सतर्क रहना है। वहीं किसी भी तरह की जल्दबाजी करना आज मुश्किल में डाल सकता है।
Mulank 4 Today Prediction: धीरे धीरे चीजें साफ होती दिखेंगी और यही आपके लिए राहत की बात रहेगी। अंक 4 के लोग राहु के असर से अलग सोचते हैं, पर कई बार जल्दी नतीजा पाने की चाह मन को उलझा देती है। 16 जून 2026 में मूलांक 7 भीतर से सच और झूठ को परखने की मांग करेगा, जबकि भाग्यांक 5 बाहर से कई तरह की बातें और विकल्प सामने ला सकता है। ऐसे में हवा में तीर चलाने से फायदा कम रहेगा। काम अपने हाथ में रखेंगे तो स्थिति संभली रहेगी। किसी बात को किस्मत या संयोग पर छोड़ने के बजाय छोटा कदम खुद उठाइए। जितना साफ प्लान होगा, उतनी कम टेंशन रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय उम्मीद कम और साफ बात ज्यादा काम देगी। अगर आप मन ही मन सोच रहे हैं कि सामने वाला बिना कहे सब समझ ले, तो हल्की निराशा हो सकती है। राहु कभी कभी भ्रम भी बनाता है, इसलिए सुनी सुनाई बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सीधे पूछ लेना बेहतर रहेगा। पार्टनर के साथ रोजमर्रा की बातों में सहयोग दिखाइए। परिवार में भी छोटी जिम्मेदारी बांटने से अपनापन बढ़ेगा। किसी अपने से वादा करें तो उसे निभाने की कोशिश करें। भरोसा शब्दों से कम, व्यवहार से ज्यादा बनेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में शॉर्टकट का लालच दिख सकता है, लेकिन आपके लिए ठोस तैयारी ज्यादा उपयोगी रहेगी। ऑफिस में कोई नया टूल, डेटा, सिस्टम या तकनीकी तरीका सामने आ सकता है। राहु तकनीक और नई दिशा देता है, इसलिए सीखने का मौका छोड़िए मत। बस बिना समझे किसी प्रोसेस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। स्टूडेंट्स के लिए अंदाजे से पढ़ने के बजाय जरूरी टॉपिक की लिस्ट बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा। बिजनेस में भी केवल बड़ी बातों पर न जाएं। जो कागज, शर्त या टाइमलाइन है, उसे देखकर ही आगे बढ़ें। मूलांक 7 गहराई मांग रहा है, इसलिए आधी जानकारी पर फैसला भारी पड़ सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में चमकदार ऑफर या जल्दी कमाई की बात आकर्षित कर सकती है। यहीं सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है। घर का छोटा खर्च भी इस समय संकेत देगा कि बजट कहां ढीला हो रहा है। जैसे बार बार ऑनलाइन छोटी खरीद, अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज या बिना जरूरत का सामान। भाग्यांक 5 खर्च को बिखेर सकता है, इसलिए रकम छोटी हो तब भी हिसाब देखिए। उधार, सट्टा या अनुमान पर आधारित फैसलों से दूरी रखना बेहतर रहेगा। कमाई मेहनत से बने तो टिकाऊ रहती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन में एक साथ कई बातें चलने से बेचैनी जैसा एहसास हो सकता है। राहु का असर कभी कभी नींद के ढर्रे और ध्यान को बिगाड़ देता है। अपने लिए एक सरल रूटीन बनाइए। सुबह या शाम दस मिनट चुप बैठकर दिन की तीन जरूरी बातें लिख लें। इससे मन का बिखराव कम होगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। सिर भारी लगे तो कुछ देर खुली हवा में टहलना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: जल्दी लाभ का लालच नुकसान करा सकता है। अधूरी जानकारी पर पैसे न लगाएं। किसी और के भरोसे अपना काम टालें नहीं।
आज की सलाह: मेहनत पर टिके रहें, अनुमान पर नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र