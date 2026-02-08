न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 नंबर वालों में होती हैं ये गजब खूबियां, जानें 3 नंबर वालों की खासियत

संक्षेप: मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार, हंसमुख और बातूनी होते हैं। इनमें हास्य और मजाक की भरमार होती है, जिससे लोग इनकी कंपनी में खुश रहते हैं।

अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में मूलांक 3 (जन्म तिथि 3, 12, 21, 30) वाले लोग बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होते हैं। बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु माना जाता है, इसलिए इन लोगों में ज्ञान, रचनात्मकता, आशावाद और नेतृत्व की विशेषता प्रबल रहती है। ये लोग स्वतंत्र, साहसी और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी जिंदगी में मेहनत और बुद्धि से लग्जरी लाइफ जीने की क्षमता होती है। ये कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 3 वालों की गजब खूबियां और इनके जीवन के खास पहलू।

मूलांक 3 वाले लोगों का स्वभाव मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार, हंसमुख और बातूनी होते हैं। इनमें हास्य और मजाक की भरमार होती है, जिससे लोग इनकी कंपनी में खुश रहते हैं। ये लोग जल्दी दोस्त बनाते हैं और हर जगह लोकप्रिय हो जाते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना चुलबुला और उत्साही होता है कि लोग इनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ये लोग जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के-फुल्के अंदाज में जीते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दूसरों को प्रेरित करने में माहिर होते हैं। इनका आशावाद इतना मजबूत होता है कि मुश्किल हालात में भी ये हार नहीं मानते हैं।

रचनात्मकता और बुद्धि की प्रचुरता मूलांक 3 वाले लोग अत्यंत रचनात्मक और बुद्धिमान होते हैं। इनमें कला, संगीत, लेखन, अभिनय, डिजाइन, मार्केटिंग या मीडिया जैसे क्षेत्रों में स्वाभाविक प्रतिभा होती है। ये लोग नए-नए आइडिया सोचते हैं और इन्हें प्रयोग में लाने में माहिर होते हैं। इनकी बुद्धि प्रखर होती है और ये हर स्थिति में तर्कपूर्ण तरीके से सोचते हैं। इनमें ज्ञान की प्यास बहुत होती है, इसलिए ये पढ़ाई, रिसर्च या आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि रखते हैं। इनकी रचनात्मकता और बुद्धि के बल पर ये लोग ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं।

स्वाभिमान और कभी नहीं झुकने वाला स्वभाव मूलांक 3 वाले लोग स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होते हैं। ये कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। इनमें अपनी बात मनवाने की कला होती है और ये अपने उसूलों पर अडिग रहते हैं। कई बार इनका यह स्वाभिमान घमंड समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाना चाहते हैं। ये लोग मेहनत और बुद्धि के बल पर लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनका जीवन दूसरों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये अपने पैरों पर खड़े होने में विश्वास रखते हैं।

महत्वाकांक्षी और परिश्रमी व्यक्तित्व मूलांक 3 वाले लोग बहुत महत्वाकांक्षी और परिश्रमी होते हैं। इनमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत होती है। ये लोग मुश्किलों से हार नहीं मानते और हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। इनमें साहस और दृढ़ निश्चय की कमी नहीं होती है। ये लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाले लोगों का साथ पसंद करते हैं। इनका व्यवहार दूसरों को प्रेरित करता है और ये हमेशा आगे बढ़ने की राह पर चलते हैं।

मूलांक 3 को मजबूत करने के सरल उपाय मूलांक 3 वाले लोग बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनकी किस्मत और सफलता बढ़ाने के लिए ये उपाय अपनाएं:

गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केसर-हल्दी का तिलक लगाएं।

'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का रोज 108 बार जप करें।

गुरुवार को केले, चने की दाल या बेसन के लड्डू का दान करें।

तुलसी पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं।

किसी योग्य व्यक्ति को किताब या शिक्षा का दान करें। मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से ही भाग्यशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी रचनात्मकता, स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा इन्हें जीवन में ऊंचाइयां छूने की शक्ति देती है। इनकी खूबियां इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। इन उपायों को अपनाकर और सकारात्मक सोच रखकर ये अपनी किस्मत को और चमका सकते हैं। बृहस्पति की कृपा से इनका जीवन हमेशा सफल और सुखमय रहता है।