मूलांक 9 अंकराशि 23 जून: अंक 9 पर मंगल का असर एक्शन में रखता है, जोश हर जगह अच्छा नहीं
Mulank 9: परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों के साथ बातचीत आसान रहेगी। उनकी बात बीच में रोके बिना सुनेंगे तो तालमेल और अच्छा बनेगा।
मन की चाल इस बार थोड़ी हल्की और खुली हुई रह सकती है। आप सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सहज, मजाकिया और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले दिखेंगे। यह बदलाव बुरा नहीं है, बस इसे दिशा चाहिए। अंक 9 पर मंगल का असर आपको एक्शन में रखता है, इसलिए जब मन खुलता है तो बात, काम और फैसले तीनों तेज हो जाते हैं। 23 जून 2026 का मूलांक 5 माहौल में फुर्ती और अचानकपन ला रहा है। भाग्यांक 3 लोगों से जुड़कर बात रखने का मौका दे रहा है। ऐसे में आपकी बात असरदार भी होगी और जल्दी फैल भी सकती है। इसलिए जोश अच्छा है, पर हर जगह उसी लय में बोलना जरूरी नहीं। सही जगह हल्कापन फायदा देगा।
मूलांक 9 लव राशिफल
रिश्तों में आपका बदला हुआ मूड ताजगी ला सकता है। जो बात पहले सीधी और कड़ी लगती थी, वही अब हंसी में कही जाए तो आसानी से सुनी जा सकती है। मंगल के कारण आपके भीतर अपनापन भी तेज होता है और प्रतिक्रिया भी। इसलिए मजाक और तंज के बीच की रेखा समझना जरूरी रहेगा। पार्टनर को आपका खुला स्वभाव अच्छा लगेगा, पर किसी पुरानी बात को हल्के में उड़ा देना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 9 करियर राशिफल
मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बातचीत या टीम के बीच तुरंत जवाब देने की जरूरत पड़े तो आप अच्छा कर सकते हैं। फिर भी मंगल की तेजी कभी कभी बिना सोचे बोलने पर मजबूर करती है। वहीं मूलांक 5 चीजों को जल्दी बदल सकता है, इसलिए हर नई बात पर तुरंत कूदने के बजाय उसका उपयोग देखें। भाग्यांक 3 आपको बोलकर रास्ता बनाने में मदद देगा। पढ़ाई करने वालों के लिए बच्चों की पढ़ाई जैसा माहौल भी ध्यान मांगता है। घर में पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसे सिर्फ डांटने के बजाय हल्के अंदाज में पढ़ाई की लय बनवाना ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 9 धन राशिफल
पैसों के मामले में मूड अच्छा होने पर आदमी बात भी जल्दी मान लेता है। यही जगह थोड़ी सावधानी मांगती है। किसी ऑफर, फीस, ऑर्डर या छोटे खर्च को सिर्फ इसलिए हां न कहें कि सामने वाला बात अच्छे ढंग से रख रहा है। मंगल आपको सीधा फैसला पसंद कराता है, लेकिन मूलांक 5 के दिन में शर्तें बदल भी सकती हैं। रकम छोटी हो तब भी पूछकर साफ करें कि क्या लेना है और कब देना है। हंसी मजाक में बनी बात बाद में उलझन न बने, इस पर ध्यान रखें।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन उसका बहाव थोड़ा बिखर सकता है। एक साथ कई काम शुरू करने से शरीर से ज्यादा मन थकता है। मंगल के असर में चाल तेज होती है, इसलिए बैठते उठते और सीढ़ियां चढ़ते समय भी रफ्तार पर ध्यान दें। हल्का स्ट्रेच, थोड़ी खुली हवा और दो बार ठहरकर पानी पीना आपको संतुलित रख सकता है। बहुत तीखा खाना या खाली पेट लंबे समय तक रहना बेचैनी बढ़ा सकता है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: मजाक में कही बात को वादा बनाकर न छोड़ें। बच्चों की पढ़ाई पर सिर्फ टोकाटाकी से बात न चलाएं। अच्छी मूड में अनावश्यक हां न करें।
आज की सलाह: खुलकर बोलें, पर हर बात को खेल न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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