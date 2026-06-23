मूलांक 8 अंकराशि 23 जून: शनि जिम्मेदार और सीधा बनाता है, लेकिन यही सख्ती दूरी भी बना देती
23 june mulank 8 : किसी अपने की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुन लेना बहुत काम का रहेगा। इससे अनावश्यक दूरी कम हो सकती है।
सुबह से ही ऐसा लग सकता है कि घर या ऑफिस में लोग आपकी बात की लय में नहीं चल रहे। जैसे किसी दोस्त से साधारण बातचीत में भी आपको लगे कि वह बात समझकर भी अलग ढंग से जवाब दे रहा है। ऐसे में सिर्फ यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि गलती सामने वाले की है। अंक 8 और शनि का स्वभाव आपको जिम्मेदार और सीधा बनाता है, लेकिन कभी कभी यही सख्ती दूरी भी बना देती है। 23 जून 2026 का मूलांक 5 माहौल को तेज और बदलता हुआ रख रहा है। भाग्यांक 3 संवाद और तालमेल की मांग कर रहा है। इसलिए अपने तरीके को थोड़ा ढीला छोड़कर दूसरों का नजरिया समझना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय एक बात खास रहेगी। आप दिल से सही हो सकते हैं, पर आपका अंदाज थोड़ा भारी लग सकता है। शनि का असर शब्दों में वजन देता है, इसलिए प्रेम संबंध में सलाह और शिकायत का फर्क साफ रखें। पार्टनर आपकी चुप्पी को नाराजगी समझ सकता है। परिवार में भी हर बात को नियम की तरह रखने से खिंचाव बढ़ सकता है। बेहतर रहेगा कि पहले सुनें, फिर अपनी बात रखें।
मूलांक 8 करियर राशिफल
कामकाज में आपको लग सकता है कि टीम आपकी गति से नहीं चल रही। यह समय सिर्फ मेहनत बढ़ाने का नहीं, काम कराने के तरीके को सुधारने का भी है। शनि आपको लंबे परिणाम देता है, इसलिए अधूरा काम छोड़ना आपके स्वभाव में नहीं होता। फिर भी हर व्यक्ति आपकी तरह अनुशासित हो, यह जरूरी नहीं। मूलांक 5 के कारण अचानक बदलाव, नई सूचना या अलग निर्देश सामने आ सकते हैं। भाग्यांक 8 बताता है कि मीटिंग, चर्चा और साफ समझ के जरिए काम आगे बढ़ेगा। पढ़ाई करने वालों को भी सिर्फ अकेले जूझने के बजाय शिक्षक या साथी से बात करके अटका हिस्सा साफ करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 धनराशिफल
पैसों के मामले में उलझन बड़ी नहीं तो छोटी बातों से बन सकती है। किसी साझा खर्च, उधार की याद दिलाने या रकम के हिसाब में आपके और दूसरे के सोचने का तरीका अलग हो सकता है। शनि आपको हिसाब पसंद कराता है, जो अच्छी बात है। लेकिन बात बहुत सूखी रखेंगे तो सामने वाला असहज हो सकता है। रकम, तारीख और शर्त साफ बोलना बेहतर रहेगा। कोई भुगतान अटका हो तो नरमी के साथ याद दिलाना ज्यादा असरदार रहेगा।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा बोझ कंधों और पीठ पर महसूस हो सकता है। जब मन में खींचतान चलती है, तो शनि का असर शरीर को भी सख्त बना देता है। कुर्सी पर लंबे समय तक एक ही ढंग से न बैठे रहें। बीच बीच में खड़े होकर कंधे घुमाएं। गहरी सांस लेकर दो मिनट शांत बैठना भी राहत दे सकता है। नमक और बहुत भारी खाना कम रखना ठीक रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: हर असहमति को विरोध न मानें। दोस्त या सहकर्मी के छोटे जवाब का गलत मतलब न निकालें। नियम समझाते समय अपनापन कम न होने दें।
आज की सलाह: अपना तरीका सही हो तो भी भाषा थोड़ी नरम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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