अंकराशि 8 मूलांक, 8, 17, 26 जन्मतिथि, 10 जुलाई: शनि के कारण जिम्मेदारी भारी लग सकती है
numerology mulank 8 rashifal:जरूरी काम न टालें, पर बड़े फैसले, नई प्रतिबद्धता या सख्त जवाब कुछ समय रोककर देना बेहतर रहेगा।
शनि का प्रभाव आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन इस बार वही जिम्मेदारी थोड़ी भारी लग सकती है। मन में सुस्ती रहे तो खुद पर नाराज होने के बजाय काम की रफ्तार थोड़ी साधारण रखें। हर बात का फैसला तुरंत करना जरूरी नहीं है। 10 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 1 आगे बढ़ने का दबाव देगा, पर भाग्यांक 9 किसी बात को पूरा करने की जल्दी भी बढ़ा सकता है। ऐसे में अंक 8 के लोग भीतर से उलझे हुए महसूस कर सकते हैं। शनि का रास्ता अक्सर धीमा होता है, इसलिए ठहरकर सोचना ही समझदारी रहेगी।
मूलांक 8 लव
रिश्तों में आपका मन खुलकर शामिल होने के बजाय थोड़ा अलग रहना चाहे, तो इसे गलत न मानें। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी चुप्पी को सामने वाला दूरी न समझ ले। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को छोटा सा भरोसे वाला जवाब देना काफी रहेगा। शनि आपको रिश्तों में निभाने वाला बनाता है, पर जब मन थका हो तो नरमी और भी जरूरी हो जाती है। किसी पुराने मुद्दे पर फैसला सुनाने के बजाय बात को थोड़ा समय दें। बच्चों की किसी छोटी मांग या भावनात्मक प्रतिक्रिया पर भी तुरंत कठोर रुख न लें।
मूलांक 8 करियर
कामकाज में मन पूरा साथ न दे, तो भी जरूरी ढांचा बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि अनुशासन का ग्रह है, इसलिए लंबी लिस्ट बनाने के बजाय तीन जरूरी काम चुन लें। ऑफिस में किसी फाइल, अप्रूवल, जिम्मेदारी या मीटिंग पर अंतिम राय देने से पहले दोबारा देखना ठीक रहेगा। मूलांक 1 आपको कहेगा कि बात खत्म करो, लेकिन भाग्यांक 9 अधूरी तैयारी की कमी दिखा सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है। अगर घर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो, तो डांट से ज्यादा पढ़ने का छोटा रूटीन बनवाना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में नई शर्त मानने से पहले समय लें।
मूलांक 8 धन
पैसों के मामले में सोच धीमी रहे तो यह आपके लिए नुकसान नहीं, सुरक्षा बन सकती है। किसी बड़े खरीद निर्णय, उधार की सहमति या साझे खर्च पर तुरंत हां देने से बचना बेहतर रहेगा। शनि लंबे नतीजों को देखता है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, उसके बाद की जिम्मेदारी भी समझें। अगर कोई भुगतान जरूरी हो, तो पहले तारीख, शर्त और उपयोगिता साफ कर लें। सुविधा के नाम पर लिया गया फैसला बाद में बोझ लग सकता है।
मूलांक 8 हेल्थ
शरीर में भारीपन, पैरों में थकान या काम शुरू करने में आलस महसूस हो सकता है। यह समय खुद को धक्का देने का नहीं, लय पकड़ने का है। सुबह या शाम 15 मिनट हल्की चाल से चलना मदद करेगा। काम के बीच कुर्सी से उठकर थोड़ा खिंचाव करें। बहुत तली या बासी चीजें सुस्ती बढ़ा सकती हैं, इसलिए हल्का भोजन बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे मन से बड़ा वादा न करें। बच्चों की पढ़ाई पर झुंझलाहट में सख्ती न दिखाएं। बिना पूरी समझ के किसी कागज पर सहमति न दें।
आज की सलाह: जो तय न हो रहा हो, उसे एक दिन और देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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