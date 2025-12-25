स्वभाव से मिलनसार और प्यार में जल्दी से पड़ जाते हैं इस मूलांक के लोग, होती हैं ये खूबियां

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Dec 25, 2025 06:15 pm IST
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक से व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव और गुण-दोष की जानकारी मिलती है। इन्हीं में से एक मूलांक है 5। अगर आपका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। इसके मूलांक 5 के प्रतिनिध ग्रह बुध हैं। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है, इसलिए मूलांक 5 वाले लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। साथ ही इनमें कई गुण होते हैं। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोग कैसे होते हैं।

शिक्षा

मूलांक 5 वाले किसी विषय को लेकर अधिक देर तक चिंता नहीं करते और न ही अधिक देर तक प्रसन्न और दुखी होते हैं। ये परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी शिक्षा की बात करें, तो ये उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं। ये कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। यदि किसी कारण वश इनकी विद्या कम भी रह जाती है तो भी ये चतुर और बुद्धिमान ही कहलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और गुप्त विद्याओं का भी अध्ययन करते हैं।

पसंद

मूलांक 5 वाले लोग एक जगह टिककर नहीं बैठते हैं। उनका मन हमेशा भटकता रहता है। इसके साथ ही ये लोग घुमक्कड़ स्वभाव के भी होते हैं। इन्हें घूमना-फिरना पसंद होता है। इस मूलांक वाले लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है। मूलांक 5 वाले अपनी बातों से दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं।

रिलेशनशिप

मूलांक 5 के लोग काफी भावनात्मक होते हैं। रिलेशनशिप की बात करें, तो मूलांक 5 वाले लोग बेहद रोमांटिक होते हैं। किसी को इम्प्रेस करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये हमेशा नए तरीकों से अपने प्यार का इजहार करना जानते हैं। नए दोस्त बनाना, नए अनुभव लेना और लोगों से जुड़ना इन्हें पसंद होता है। ये किसी भी बातचीत में अपने चार्म से सामने वाले को आकर्षित कर लेते हैं। यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता हमेशा बनी रहती है।

इन खूब बनती है

मूलांक 5 वालों की नंबर 1, 3 और 6 वालों के साथ अच्छी बनती है। वहीं, ऐसा कोई नम्बर नहीं है, जिनकी इनके साथ बनती न हो क्योंकि अपने बातूनी स्वभाव की वजह से मूलांक 5 वाले लोग सभी से बनाकर रख लेते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

