अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोग नहीं लेते हैं किसी का एहसान, राजा की तरह जीते हैं जीवन!
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 03, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 03 होता है। मूलांक 3 का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से होता है। इस मूलांक के लोगों पर गुरु का खास प्रभाव रहता है।
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, भविष्य, स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा मूलांक के जरिए व्यक्ति के आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत, व्यवाहिक जीवन के बारे में भी आंकलन किया जा सकता है। साथ ही हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह और देवी-देवताओं से संबंध होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मूलांक के बारे में बताएंगे, जिनमें जन्मे लोगों का स्वभाव विशेष होता है। ये लोग किसी का एहसान नहीं लेते हैं। साथ ही एक समय के बाद राजा की तरह जीवन जीते हैं। चलिए इस मूलांक के बारे में जानते हैं।
मूलांक 3
हम बात कर रहे हैं, मूलांक 3 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 03, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 03 होता है। मूलांक 3 का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से होता है। इस मूलांक के लोगों पर गुरु का खास प्रभाव रहता है। गुरु ग्रह के प्रभाव से ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा कही गई बात को कोई जल्दी आसानी से नहीं काट पाता है।
मूलांक 3 का स्वभाव
हालांकि मूलांक 3 वाले लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। इस मूलांक के लोग किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। इस मूलांक के लोग अपने जीवन में किसी का बेवजह दखल पसंद नहीं करते हैं और न ही किसी का एहसान लेते हैं। इस मूलांक के लोग काफी साहसी और संघर्षशील होते हैं। ये लोग किसी भी काम को तब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो पूरा ना कर लें। ये जल्दी हार नहीं मानते हैं। यह लोग अति महत्वाकांक्षी होने के साथ ही विचारक भी होते हैं।
खूबियां
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 3 के लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। ये नौकरी में उच्च पद तक पहुंचते हैं। हालांकि शुरुआती में इनका जीवन गरीबी में बितता है। लेकिन एक उम्र के बाद ये काफी अमीर हो जाते हैं। राजा की तरह जीवन जीते हैं। साथ ही मूलांक 3 वाले लोग काफी खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। इनके हाथ में पैसा बामुश्किल टिकता है। इसी कारणवश इन्हें कई बार आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
मूलांक जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, उनके लिए किसी भी महीने का मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन अत्यंत ही शुभ साबित होता है। यदि बात करें मूलांक 3 के लकी कलर की तो इनके लिए पीला और केसरिया रंग होता है। इस मूलांक वालों के लिए रत्नों में पुखराज भी शुभ फल प्रदान करता है। हालांकि इसे धारण करने से पहले आपको किसी ज्योतिषी या रत्न विशेषज्ञ से जरूर सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान