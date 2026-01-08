Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology People with this mulank are mysterious by nature but they prove to be good partners
अंक ज्योतिष: स्वभाव से रहस्यमयी होते हैं इस मूलांक के जातक, लेकिन साबित होते हैं अच्छे पार्टनर

संक्षेप:

मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें जन्मे लोग रहस्यमयी होते हैं और अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 की। चलिए इसकी खूबियां जानते हैं।

Jan 08, 2026 10:48 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। हर मूलांक का एक गुरु ग्रह होता है। मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें जन्मे लोग रहस्यमयी होते हैं और अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 की। चलिए इसकी खूबियां जानते हैं।

अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महीने के 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक 7 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है। केतु के प्रभाव की वजह से इन मूलांक वाले लोगों की पर्सनैलिटी बहुत खास होती है। ऐसे में इस मूलांक में जन्में लोग रहस्यमयी और मनमौजी होते हैं।

7 मूलांक वाले व्यक्ति अपने जीवन को अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं, वह दूसरों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं जीते। यानी वो अपनी मर्जी के मलिक स्वयं होते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट-कूट के भरा होता है। साथ ही ये किसी से भी नहीं डरते हैं। यही वजह है कि ये चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं।

केतु के प्रभाव की वजह से मूलांक 7 के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। करियर की बात करें, तो इनका भविष्य काफी उज्जवल होता है। करियर में बहुत तरक्की करते हैं। इन्हें अपने जीवन में खूब मान-सम्मान और पैसा मिलता है।

इस मूलांक के जातक आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे लोगों की आध्यात्मिक विषयों में बहुत गहरी सोच होती है। इस मूलांक के लोगों के अंदर दूसरों को पहचानने की अच्छी खासियत होती है। वे अनुसंधान और विश्लेषण में अच्छे होते हैं। वे नई चीजें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं।

मूलांक 7 वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं। इनमें बहुत धैर्य होता है और यह अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही लॉयल और सपोर्टिव होते हैं। इसलिए यह अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Astrology Mulank 7
