अंक ज्योतिष: अनुशासन के पक्के होते हैं इस मूलांक के लोग, सफलता चूमती है कदम

संक्षेप: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है। इस मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। ये स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होते हैं।

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति के मूलांक के जरिए उसके व्यवहार, गुण और उसके भाग्यशाली दिन के बारे में पता लगाया जा सकता है। इनमें से कुछ मूलांक के लोगों को काफी शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। इनमें से एक मूलांक है 3। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है। इस मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। गुरु के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति ज्ञान, बुद्धि और नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं।

स्वभाव

मूलांक 3 के लोग स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होते हैं। गुरु के प्रभाव से इनके भीतर सीखने की ललक जीवनभर बनी रहती है। साथ ही ये लोग अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं। वहीं, अपने बुर्जुगों या पूर्वजों के बनाएं नियमों का बहुत सम्मान करते हैं।

ये लोग चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी ये अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेते हैं। ये अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं। ये लोग अनुशासन के पक्के होते हैं। यही कारण है कि ये समाज में बहुत जल्दी मान-सम्मान प्राप्त कर लेते हैं।

खूब होते हैं सफल

3 मूलांक वाले लोग अत्यंत स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने में विश्वास रखते हैं। इनकी बुद्धि काफी तेज होती है। ये अपनी मेहनत के बल पर जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। अपने गुणों के कारण ये लोग ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन इन्हें तार्किक लोगों का साथ पसंद होता है।

करियर

ये लोग बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, राइटर, वकील, जज बनते हैं। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में भी ये अच्छी सफलता हासिल करते हैं। ये अच्छे मैनेजर और टीम लीडर साबित होते हैं।

शुरुआत में इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ इनकी धन-दौलत में वृद्धि होती है। इनके पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं।

कमियां

मूलांक 3 के लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं। देखा गया कि ये लोग कई बार एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। इससे इनके काम अधूरे रह जाते हैं और धन, श्रम और समय बर्बाद होता है। ये लोग थोड़े असंगठित होते हैं और कभी-कभी जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं जिसका असर नकरात्मक पड़ता है।

शुभ दिन व रंग

इनके लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ है। इसके अलावा शुभ रंग पीला, केसरिया और गुलाबी है।

उपाय

भाग्य को और मजबूत करने के लिए इन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए।