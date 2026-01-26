Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology People with this life path number get angry over small things and often become athletes
अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोगों को छोटी-छोटी बातों पर आ जाता है गुस्सा, बनते हैं एथलीट!

अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोगों को छोटी-छोटी बातों पर आ जाता है गुस्सा, बनते हैं एथलीट!

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में मूलांक 9 का खास महत्व होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास और निडरता प्रदान करता है। मूलांक 9 के लोगों पर मंगल का प्रभाव पड़ता है।

Jan 26, 2026 01:39 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 9 का खास महत्व होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास और निडरता प्रदान करता है। ऐसे में मूलांक 9 के लोगों पर मंगल का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होता है। कभी-कभी वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है। हालांकि यह गुस्सा उन्हें ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन कई मामलों में काफी अच्छे होते हैं। चलिए जानते हैं मूलांक 9 के लोग कैसे होते हैं? साथ ही यह भी जानेंगे कि इनका स्वभाव और करियर कैसा होता है?

मूलांक 9 का जन्मतिथि
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 9 होगा। इन लोगों का को अनुशासन पसंद होता और यह किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार गुस्से में ये लोग अपनी वाणी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। लेकिन मूलांक 9 के लोग बहुत साहसी होते हैं ये जीवन में किसी भी चुनौती या परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।

स्वभाव
मूलांक 9 वाले लोगों में जन्म से ही लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूट के भरी होती है। मुश्किल समय में भी ये लोग मन को शांत रखकर हर फैसला सोच-समझकर लेते हैं। किसी भी कठिनाई में ये लोग अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटते। लेकिन कभी-कभी गुस्से की वजह से ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। इनका स्वामी ग्रह मंगल होने से ये लोग योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं और उनके कई सारे गुण मूलांक 9 के लोगों में देखने को मिलते हैं। ये लोग किसी भी काम को करने की अपने मन में ठान लें, तो उसे पूरा करके ही मानते हैं और सफलता जरूर हासिल करते हैं।

करियर
शास्त्रों के अनुसार, मूलांक 9 वाले जातक प्रशासनिक सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनकी निडरता इन्हें डिफेंस सेक्टर में ऊंचाइयों पर ले जाती है। ये अच्छे एथलीट बनते हैं। क्योंकि ये बेहद अनुशासित होते हैं। साथ ही ये बेहतरीन लीडर होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट या प्रशासनिक पदों पर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि, इन्हें किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं होता है।

लव लाइफ
मूलांक 9 के लोगों की लव लाइफ थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहता है। हालांकि ये लोग प्यार में काफी ईमानदार और वफादार होते हैं। ये जल्दी किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन एक बार जुड़ जाएं तो पूरी उम्र साथ निभाते हैं। कभी-कभी ये अपने पार्टनर पर थोड़ा हक ज्यादा जताते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है।

उपाय
- मूलांक 9 के लोगों को हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा/बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
- मंगलवार को लाल मसूर दाल दान और सूर्य नमस्कार जैसे उपाय बहुत शुभ होते हैं, जो मंगल ग्रह के प्रभाव को संतुलित करते हैं।
- इसके अलावा, लाल रंग, मूंगा रत्न और रक्तदान जैसे कार्य भी जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मकता लाते हैं।
- इनके लिए शुभ दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार।
- शुभ रंग- लाल, गुलाबी और नारंगी।
- मूलांक 9 के लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और किसी भी फैसले को जल्दबाजी में न लें। साथ ही हनुमान जी की रोज पूजा करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

