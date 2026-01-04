अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोग होते हैं बुद्धिमान और सफल बिजनेसमैन, पर प्यार में खाते हैं धोखा!

संक्षेप: अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है। इस अंक के स्वामी ग्रह बुध हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बहुत बुद्धिमान, चतुर और तेज गति वाला ग्रह माना जाता है।

अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक की अपनी खासियत होती है। साथ ही ये मूलांक किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें जन्में लोग बेहद बुद्धिमान और व्यापार में खूब सफलता हासिल करते हैं। हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 के लोगों में कई ऐसे गुण होते हैं, जो काफी प्रभावशाली हैं। लेकिन इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं होती है। चलिए इस मूलांक के बारे में विस्तार से जानते हैं।

जन्म तारीख

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है। इस अंक के स्वामी ग्रह बुध हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बहुत बुद्धिमान, चतुर और तेज गति वाला ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि मूलांक 5 वाले व्यक्ति हमेशा सक्रिय, समझदार और जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं।

कर्मशील

साथ ही इस मूलांक के व्यक्ति साहसी तथा कर्मशील होते हैं। ये चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे लड़कर विजय भी प्राप्त करते हैं। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से मूलांक 5 वाले लोग बड़े बिजनसमैन बनते हैं और उनको अपने जीवन में प्रसिद्धि भी खूब मिलती है।

मिलनसार

अंक ज्योतिष के मुताबिक ये लोग बातों में निपुण होते हैं। ये किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है, इसलिए ये जहां भी जाते हैं वहां लोगों से जल्दी घुलमिल जाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और किसी भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय ले लेते हैं।

कार्य

ये लोग बिजनेस, मार्केटिंग, पत्रकारिता, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में सफल होते हैं। इन्हें नए-नए विचार आते रहते हैं और ये हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। हालांकि, एक जगह टिककर रहना इन्हें पसंद नहीं होता। यात्रा करना, लोगों से मिलना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना इन्हें काफी पसंद होता है।

शिक्षा

शिक्षा की बात करें, तो मूलांक 5 के लोग उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं। ये कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। यदि किसी कारण वश इनकी विद्या कम भी रह जाती है तो भी ये चतुर और बुद्धिमान ही कहलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और गुप्त विद्याओं का भी अध्ययन करते हैं।

प्यार के मामले में अनलकी मूलांक 5 के लोग अपनी बुद्धिमानी के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों के मामलों में यह लोग बहुत अनलकी होते है। मान्यता है कि इस मूलांक के लोगों के प्रेम संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं या तो इन्हें पार्टनर से धोखा मिलता है या फिर छोटी-छोटी बातों पर इनका मनमुटाव होता रहता है। ऐसे में इनका रिश्ता लंबा नहीं चलता है। इतना ही नहीं कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रहता हैष कुछ लोगों के दो विवाह की भी संभावनाए रहती हैं।