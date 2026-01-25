Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology People with these life path number are repeatedly betrayed in love this is their nature
अंक ज्योतिष: इन मूलांक के लोगों को प्यार में बार-बार मिलता है धोखा, ऐसा होता है स्वभाव

अंक ज्योतिष: इन मूलांक के लोगों को प्यार में बार-बार मिलता है धोखा, ऐसा होता है स्वभाव

संक्षेप:

Jan 25, 2026 07:00 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक शास्त्र के मुताबिक, मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जान सकते हैं। साथ ही मूलांक के जरिए व्यक्ति के रिश्तों के बारे में भी काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। ऐसे में कुछ ऐसे मुलांक भी हैं, जिन्हें प्यार में बार-बार धोखा मिलता है, क्योंकि वे दूसरों पर बिना सोचें-समझें भरोसा कर लेते हैं। ये मूलांक है 2, 3, 6 और 9। चलिए इन चारों मूलांक के बारे में जानते हैं।

मूलांक 2
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहते हैं कि यह मन को कंट्रोल कर सकता है। चंद्रमा के कारण ही ये थोड़ा भावुक होते हैं। ऐसे में ये लोग किसी के साथ भी जल्दी से अपना रिश्ता बना लेते हैं और सामने वाले की बातों पर पूरे मन से विश्वास करने लगते हैं।

इन्हें दूसरों की भावनाओं की फिक्र इतनी होती है कि, कई बार अपनी समझ और इंट्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि, इन्हें बार-बार धोखे मिलता है। साथ ही मूलांक 2 वाले जातकों को किसी काम में सफलता न मिलने पर निराशा हो जाती है और यह स्वभाव से जल्दी निराश हो जाते हैं। भावुक होने की वजह से ये काफी ओवरथिंकिंग करते हैं। जिस वजह से यह लंबे समय तक एक ही कार्य नहीं कर पाते हैं और न ही लंबे समय तक सोच विचार करते हैं।

मूलांक 3
मूलांक 3 के लोग भी काफी प्यार में धोखा खाते हैं। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म किसी भी महीने 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह गुरु है। ये वाले लोग रिश्तों में वफादार, रचनात्मक और ऊर्जावान होते हैं, जो साथी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण, ये कभी-कभी रिश्तों में अनुशासन और स्वतंत्रता पसंद करते हैं, जिससे प्रेम जीवन में अस्थिरता या उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन शादी के बाद ये एक भरोसेमंद साथी बनते हैं। इतना ही नहीं ये लोग अपनी बातचीत से जल्दी घुल-मिल जाते हैं और सामने वाले को मौका दे देते हैं, बिना ज्यादा सोचे-समझें। कई बार तो ये लोग केवल शब्दों और वादों पर भरोसा करके अपना नुकसान खुद उठाते हैं। धोखा खाने का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि यह संकेत है कि, इन्हें अपने पर अधिक भरोसा करना चाहिए।

मूलांक 6
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, या 24 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक् है। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और रोमांस का प्रतीक माना जाता है। ये लोग रिश्ते में बेहद समर्पित, केयरिंग, और रोमांटिक होते हैं, और अपने साथी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में ये लोग प्यार और रिश्तों को गंभीरता से लेते हैं। ये लोग सामने वाले को हमेशा खुश करने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ देते हैंष इन्हें ऐसा लगता है कि, अगर वे सच्चे हैं तो दूसरा भी वैसा ही होगा, लेकिन यही सोच इन्हें बार-बार धोखे की स्थिति में डाल देती है।

मूलांक 9
अंक ज्योतिष के मुताबिक जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे होते हैं, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक ग्रह स्वामी मंगल है। मंगल के प्रभाव ये लोग जुनूनी, हिम्मती और अडिग इच्छाशक्ति वाले होते हैं। ये साफ दिल और मददगार स्वभाव के होते हैंष ये लोग हर किसी में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि, दुनिया भी वैसी है, जैसे वे खुद हैं। इसी कारण से ये लोग चालाक या स्वार्थी लोगों की असली नीयत पहचान नहीं पाते और इमोशनली ब्रेक होते हैं। मूलांक 9 की आदत होती है लेने से ज्यादा देना। ये अक्सर अपने पार्टनर की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख देते हैं और रिश्ते को खास बनाने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
