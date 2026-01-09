अंक ज्योतिष: इन 4 मूलांक के लोग होते हैं सबसे भाग्यशाली, जानिए क्या है इनकी खूबियां

संक्षेप: अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक के लोग विशेष गुणों और ग्रहों के प्रभाव के कारण भाग्यशाली माने जाते हैं। इस मूलांक के लोगों में नेतृत्व क्षमता, बुद्धिमत्ता, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा जैसी विशेषता होती है। ऐसे में आज 4 विशेष मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं।

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। हर एक मूलांक का ग्रह स्वामी होता है, जिसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक के लोग विशेष गुणों और ग्रहों के प्रभाव के कारण भाग्यशाली माने जाते हैं। ये मूलांक नेतृत्व क्षमता, बुद्धिमत्ता, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा जैसी विशेषताओं के कारण जीवन में सफलता, समृद्धि और सुख-शांति प्राप्त करते हैं। ऐसे में आज 4 विशेष मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें जन्में लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। ये मूलांक है 1, 5, 6 और 7।

मूलांक 1

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 के ग्रह स्वामी सूर्य हैं। सूर्य ग्रह आत्मा, पिता, नेतृत्व, शक्ति, आत्मविश्वास, उच्च प्रशासनिक पद, और सृजनात्मकता का प्रतीक है। यह जीवन, प्रकाश, ऊर्जा, और भगवान विष्णु/शिव से भी जुड़ा है, जो साहस और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस मूलांक के लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। ये लोग निडर, आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इनमें नेतृत्व के गुण कूट-कूट कर भरे होते हैं और ये किसी भी कार्य को समय से पहले पूरा कर सकते हैं, जिससे इन्हें उच्च पद प्राप्त होता है।

मूलांक 5

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 5 होता है। इनके स्वामी ग्रह बुध देवता हैं। ऐसे में मूलांक 5 के लोग बुद्धिमान, संतुलित और मिलनसार होते हैं। इन्हें जीवन के उतार-चढ़ावों का सामना करने में आसानी होती है और इनकी बुद्धिमत्ता इन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। मूलांक 5 के रिलेशनशिप की बात करें तो नए संबंध बनाने में इन्हें काफी खुशी मिलती है। स्वभाव से काफी मिलनसार होने के कारण, इनके दोस्तों की संख्या भी ज्यादा होती है। इनके लिए शुभ रंग सफेद, खाकी और हल्का रंग होता है, साथ ही बुधवार और शुक्रवार शुभ दिन होते हैं।

मूलांक 6

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 6 के लोग भी काफी भाग्यशाली होते हैं। इस मूलांक के स्वामी शुक्र है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, कला, भोग-विलास और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। ऐसे में इनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह के 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के जातक कला-प्रेमी, आकर्षक और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।

मूलांक 7

जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के लोग जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये आत्मविश्वासी और निडर होते हैं और कड़ी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बदलने में सक्षम होते हैं। मूलांक 7 के जातक आध्यात्मिकता और दार्शनिक खोजों की ओर आकर्षित होते हैं। वे अनुसंधान और विश्लेषण में अच्छे होते हैं।