अंक ज्योतिष: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं मेहनती, खूब कमाते हैं धन, ऐसा होता है स्वभाव!

अंक ज्योतिष: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं मेहनती, खूब कमाते हैं धन, ऐसा होता है स्वभाव!

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में मूलांक का खास महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, करियर, व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको 3 ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मेहनती होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन में खूब धन भी कमाते हैं। ये तीन मूलांक है- 1, 5 और 6।

Jan 14, 2026 06:45 pm IST
अंक ज्योतिष में मूलांक का खास महत्व होता है। किसी का मूलांक उसके जन्मतिथि पर आधारित होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, करियर, व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको 3 ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मेहनती, संघर्षशील और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन में खूब धन भी कमाते हैं। ये तीन मूलांक है- 1, 5 और 6। चलिए इन तीनों मूलांक के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मूलांक 1

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनकी मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य देव का प्रभाव विशेष तौर पर पड़ता है। ऐसे में ये लोग ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। यह लोग अपनी सोच और बातों में पूरी ईमानदारी रखते हैं। ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। बचपन में ही ये दोस्तों के बीच नेतृत्व करते हैं और स्कूल में अक्सर मॉनिटर, कैप्टन या स्पीकर के रूप में पहचान बनाते हैं। मूलांक 1 वाले जातक बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। हालांकि, कभी कभी अपनी इस आदत की वजह से यह एग्रेसिव हो जाते हैं। साथ ही थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं।

मूलांक 5

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 5,14 या फिर 23 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 5 होता है। बुध ग्रह इस अंक के स्वामी हैं, जो ज्ञान और बुद्धि के सूचक हैं। ऐसे में मूलांक 5 वाले लोग अपनी बुद्धि व बुध ग्रह की कृपा जीवन में खूब धन अर्जित करते हैं। ये उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं। ये कई भाषाओं के जानकार होते हैं। ये लोग गाय को पालक खिलाया करें एवं हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनें। भगवान गणेश की पूजा करें एवं बुधबार के दिन श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। ये मल्टीटास्कर होने के साथ-साथ मूलांक 5 के जातक बहुत साहसी भी होते हैं।

मूलांक 6

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इन जातकों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण इन लोगों का झुकाव लग्जरी चीजों की तरफ ज्यादा होता है। इस लोगों को जीवन में खूब दौलत और शोहरत मिलती है। मूलांक 6 वाले लोग अपने आप को व्यवस्थित स्थित रखते है। ज्यादा सुंदर बने रहते है। ये कह सकते हैं कि ये हमेशा सज -धज कर रहते है। घूमने के काफी शौकीन हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

