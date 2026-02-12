न्यूमेरेलॉजी: लेट होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की शादी, जानें पार्टनर चुनने में क्यों होती है देरी?
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से कुछ तारीखों पर जन्मे लोगों की शादी थोड़ी लेट होती है। अब ये किस वजह से होता है? इसका कारण जानने के साथ-साथ जानेंगे आखिर ये तारीखें कौन-कौन सी हैं?
Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र में मूलांक के आधार पर हर चीज निर्धारित होती है। जब आप अपने बर्थडेट के अंकों को जोड़ेंगे तो उसी को मूलांक कहा जाता है। अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 13 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक की मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में काफी कुछ समझा जा सकता है। उसकी सोच, व्यवहार से लेकर भविष्य का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ तारीखों में जन्मे हुए लोगों की शादी देर से होती है। तो चलिए नीचे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तारीखें कौन सी हैं?
देर से होती है इस मूलांक के लोगों की शादी
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों की शादी अक्सर लेट होती है। इन चार तारीखों पर जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है क्योंकि इन चारों अंकों के योग अलग-अलग किए जाए तो 4 ही आता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 4 वाले जातकों का ग्रह स्वामी राहु होता है। राहु के चलते इस मूलांक के लोग हर एक चीज सिस्मैटिक तरीके से करते हैं। काफी सोच-समझकर ही ये जिंदगी के बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में अक्सर सही जीवनसाथी की तलाश में इन्हें देर हो जाती है। इस वजह से इनकी शादी लेट होती है।
लव लाइफ में देखते हैं उतार-चढ़ाव
मूलांक 4 वाले लोगों की लव लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। राहु की वजह से ही इनके रिश्ते में काफी उतार-चढ़ाव आता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि इनका रिश्ता अचानक से ही टूट जाता है और इस वजह से भी इन्हें सही पार्टनर चुनने में देरी होती है। हालांकि इनकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है। दरअसल मूलांक 4 वाले व्यक्ति हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं।
इनके साथ चलता है रिश्ता
अगर बात की जाए कि मूलांक 4 वालों की किन लोगों के साथ ज्यादा बनती है तो ऐसे 4 मूलांक हैं। मूलांक 1 वालों के साथ इनका रिश्ता अच्छा चलता है। इस मूलांक के लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। वहीं मूलांक 5, 6 और 8 वालों के साथ भी मूलांक 4 वालों की खूब बनती है। अगर मूलांक 4 वाले लोग इन मूलांकों में से ही किसी एक अपना पार्टनर चुनते हैं तो इनका रिश्ता लॉन्ग टर्म वाला ही होता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
