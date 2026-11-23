अंक ज्योतिष के उन 3 खास मूलांकों (मूलांक 2, 3 और 6) के बारे में, जो प्यार में कभी पीछे नहीं हटते और जीवन भर अपने पार्टनर की खुशी का पूरा ध्यान रखते हैं।

हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कोई छोटी-छोटी बातों से अपने पार्टनर को खुश रखता है, तो कोई मुश्किल वक्त में उसका साथ देकर अपने प्यार का एहसास कराता है। अंक ज्योतिष में भी जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और प्रेम जीवन से जुड़ी कई बातें बताई जाती हैं। मान्यता है कि कुछ मूलांक के लोग रिश्तों को लेकर बेहद संजीदा होते हैं। एक बार किसी से दिल लगा लें तो उसे बीच रास्ते में छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। पार्टनर की जरूरतों और खुशियों का ध्यान रखना इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 2, 3 और 6 को ऐसे ही प्रेम और समर्पण से जुड़े अंकों में गिना जाता है।

मूलांक 2: पार्टनर की हर छोटी बात का रखते हैं ध्यान किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक का स्वामी चंद्रमा है। अंक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। यही वजह है कि मूलांक 2 वाले लोग रिश्तों में काफी संवेदनशील और समझदार माने जाते हैं। पार्टनर की कही छोटी-सी बात भी इनके ध्यान में रहती है। अगर उनका साथी परेशान है, तो ये उसकी परेशानी समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें दिखावे से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव पसंद होता है। रिश्ते में भरोसा और अपनापन इनके लिए सबसे अहम रहता है।

मूलांक 3: रिश्ते में सम्मान और भरोसे को देते हैं अहमियत किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 3 होता है। इस अंक का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, समझदारी और अच्छे विचारों के प्रतीक हैं। मूलांक 3 वाले लोग प्रेम संबंधों में सम्मान और भरोसे को सबसे ऊपर रखते हैं। ये अपने पार्टनर की बात सुनते हैं और रिश्ते से जुड़े फैसलों में उसकी राय को महत्व देते हैं। इनके लिए प्यार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक-दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना भी जरूरी होता है। मुश्किल समय में भी ये अपने साथी का हौसला बढ़ाते हैं।

अंक ज्योतिष में मूलांक 2, 3 और 6 को प्रेम और रिश्तों के मामले में खास माना जाता है। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव से इन मूलांक के जातक अपने पार्टनर की भावनाओं और खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं। ये लोग रिश्तों में ईमानदारी, समर्पण और भरोसे को महत्व देते हैं। आपकी जन्मतिथि के अनुसार प्रेम जीवन, विवाह और जीवनसाथी के साथ संबंधों के बारे में जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6: प्यार जताने में नहीं करते कंजूसी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस अंक का स्वामी शुक्र है, जिसे प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से रोमांटिक और मिलनसार माने जाते हैं। इन्हें अपने पार्टनर को खुश रखना अच्छा लगता है। कभी सरप्राइज देकर तो कभी साथ में वक्त बिताकर ये अपने प्यार का इजहार करते हैं। परिवार और जीवनसाथी इनके लिए काफी मायने रखते हैं। रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं।

इन तीनों मूलांक वालों में क्या होती है खास बात? मूलांक 2, 3 और 6 के लोगों के प्रेम जताने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन अंक ज्योतिष में तीनों को रिश्तों के प्रति समर्पित माना जाता है। मूलांक 2 वाले भावनाओं से जुड़कर रिश्ता निभाते हैं, मूलांक 3 वाले समझदारी और सम्मान को प्राथमिकता देते हैं, जबकि मूलांक 6 वाले प्यार और अपनापन जताने में आगे रहते हैं। ये अपने पार्टनर की खुशी को महत्व देते हैं और रिश्ते में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव केवल मूलांक से तय नहीं होता। उसकी परवरिश, अनुभव और सोच भी रिश्तों को निभाने के तरीके पर असर डालते हैं।

जन्म तिथि से ऐसे जानें अपना मूलांक अंक ज्योतिष में मूलांक निकालने के लिए जन्म की तारीख को देखा जाता है। अगर जन्म 1 से 9 तारीख के बीच हुआ है तो वही मूलांक होता है। 10 या उसके बाद की तारीख होने पर दोनों अंकों को जोड़कर एक अंक निकाला जाता है। जैसे 11 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 + 1 यानी 2 होगा। इसी तरह 21 तारीख का मूलांक 2 + 1 यानी 3 और 24 तारीख का मूलांक 2 + 4 यानी 6 होता है। इस तरह अपनी जन्मतिथि से मूलांक जानकर आप भी समझ सकते हैं कि अंक ज्योतिष में आपके प्रेम स्वभाव को किस तरह देखा जाता है।