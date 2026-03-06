Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अंक ज्योतिष: परिवार के लिए जान छिड़कते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, हर काम में होते हैं सफल

Mar 06, 2026 04:55 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Numerology: जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 4 वाले कैसे होते हैं।

अंक ज्योतिष: परिवार के लिए जान छिड़कते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, हर काम में होते हैं सफल

अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक का विशेष महत्व माना जाता है। मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 के बीच में होते हैं। आज हम आपको मूलांक 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 4 वाले कैसे होते हैं।

स्वभाव
मूलांक 4 वाले जातक अपने जीवन पर किसी का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। आजाद ख्यालों के होते हैं अपने जीवन को खुलकर जीना पसंद करते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। ये लोग नारियल की तरह सख्त दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से नरम दिल होते हैं। इस मूलांक के लोग बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं। यह लोग बड़ी आसानी से लोगों से घुल-मिल जाते हैं।

जल्द होते हैं कामयाब
मूलांक 4 के जातक हर काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं और ये हर काम में निपुण होते हैं। अपनी इसी खूबी के कारण वो जीवन में जल्द सफलता हासिल करते हैंष यह लोग बहुत साहसी और व्यवहार कुशल होते हैं। ये काफी मेहनती होते हैं और अपने दम पर करियर में बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं।

करियर
यह लोग अपना मनचाहा काम करते हैं और उसी में अपना करियर बनाते हैं। कार्यक्षेत्र में इन्हें खूब सफलता हासिल होती है। इस मूलांक के लोग हर काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। यह लोग अपने करियर में बहुत आगे तक जाते हैं. इन्हें विदेश से बेहतरीन नौकरी के ऑफर मिलते हैं। ये लोग अच्छे लेखक भी होते हैं। इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। इनके खिलाफ काफी षड्यंत्र करते हैं लेकिन अंत में जीत इन्हीं की होती है। क्योंकि चार नंबर पर राहु का प्रभाव होता है राहु का सिर्फ मस्तक है इसलिए इनके जीवन में हर फैसले में दिमाग की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा ये अच्छे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, उद्योगपति, डॉक्टर या फिर वकील बनते हैं।

मनी
मूलांक 4 के जातक अपनी कार्यक्षमता के बल पर खूब धन कमाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। यह लोग बहुत छोटी सी उम्र में ही अच्छी कमाई कर लेते हैं। ये काफी धन संचय करते हैं। ऐसे में इनके लाइफ में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है।

परिवार के लिए जान छिड़कते हैं

मूलांक 4 के लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। ये जातक अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव रखत हैं। इस अंक के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर होते हैं और परिवार के साथ गहरे संबंध बनाकर रखते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं बेहद खर्चीले, इन चीजों के शौकीन
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष 3/3: 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण क्या संकेत दे रहा है?
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: बुद्धि से तेज और दयालु स्वभाव वाले होते हैं 27 तारीख को जन्मे लोग
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Numerology numerology Predictions
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने