अंक ज्योतिष: बड़े कलाकार बनते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक का खास महत्व होता है। साथ ही इन मूलांक का किसी ना किसी ग्रह से संबंध होती है। ऐसे में मूलांक 6 के लोगों को बेहद खास माना गया है। क्योंकि इस मूलांक का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करता है। महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 माना जाता है। ये लोग भाग्यशाली होते हैं। शुक्र देव की कृपा से ये लोग बहुत कम उम्र में ही पैसा, पॉवर, शोहरत, इज्जत सब अपना बना लेते हैं।

इस मूलांक के जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाले तो होते ही हैं और साथ कि साथ खुशमिजाज और वफादार भी होते हैं। साथ ही यह लोग अपनी भविष्य की योजनाओं को दूसरों से छुपाकर रखते हैं। ऐसे में जब इन्हें सफलता मिलती है, तो हर कोई इनकी कामयाबी से हैरान रह जाता है।

मूलांक 6 के लोग की पर्सनैलिटी काफी मूलांक 6 से जुड़े लोग शान से लाइफ जीने के शौकीन होते हैं। साथ ही ये लोग वर्तमान में जीते हैं और इन लोगों को कंजूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वहीं इन ये लोग अपने आप को सदा जवान मानते हैं। साथ ही इनको बुढ़ापा देर से आती है। शुक्र की कृपा से इन्हें खूब धन मिलता है। साथ ही ये लोग कलाप्रेमी होते हैं। वहीं ये लोग अपने नेचर की वजह से पहचाने जाते हैं। ये हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं।

साथ ही ये कला, संगीत और नृत्य, नाटक, गायन, फैशन में बेहद अच्छे होते हैं। ये बड़ा कलाकार बनते हैं। इस मूलांक के लोग सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते हैं। ये अपने शौक पूरे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते है। इस मुलांक से जुड़े लोग अगर फिल्म लाइन, मीडिया, मॉडलिंग, नाटक और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाएं तो इनको बेहतरीन सफलता मिल सकती है।

इतना ही नहीं इस मूलांक के लोग काफी रोमांटिक होते हैं और लाइफ में कई बार प्यार करते हैं। ये लोग किसी को भी आसानी से प्रपोज कर देते हैं। साथ ही ये लोग पैसे खर्च करने में भी आगे रहते हैं। इनको लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना रहना पसंद होता है।