अंक ज्योतिष: करियर में हमेशा उच्च पद पाते हैं इस तारीख को जन्में लोग, ऐसा होता है स्वभाव

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी माह के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 वाले मनुष्यों का स्वामी ग्रह सूर्य है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है। ऐसे में इस मूलांक के लोगों पर सूर्या का खास प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मूलांक 1 वाले लोगों को भी प्रभावशाली और प्रतिष्ठावान माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोग कैसे होते हैं?

मूलांक 1 के जातक सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में ये लाोग काफी प्रतिभावान और प्रभावशाली होते हैं। ये महत्वाकांक्षी और स्वतंत्रता पसंद करने वाले होते हैं और अपने हिसाब से कम करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। कभी-कभी ये थोड़े अहंकारी और अभिमानी भी हो जाते हैं इसलिए इन्हें अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए की कहीं इनका स्वाभिमान अहंकार तो नहीं बन रहा है।

खूबियां

मूलांक 1 के लोग काफी तेज, आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। बचपन में ही ये दोस्तों के बीच नेतृत्व करते हैं और स्कूल में अक्सर मॉनिटर, कैप्टन या स्पीकर के रूप में पहचान बनाते हैं। जैसे सूर्य सबसे ऊपर चमकता है, वैसे ही ये लोग भी हमेशा सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में काफी मान-सम्मान की भी प्राप्ति होती है। काफी एनर्जेटिक होने के कारण ये काफी मेहनत करते हैं, जिससे इनका कोई काम नहीं अटकता है।

मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। इनकी विशेषता होती है कि समस्या आने पर भी घबराते नहीं। ये शांत दिमाग से समाधान खोजते हैं। जीवन की शुरुआत में संघर्ष भले रहे, लेकिन समय के साथ सफलता इनकी मेहनत का फल बनती है।

रिलेशनशिप

रिलेशनशिप की बात करें, तो मूलांक 1 वाले लोग इस मामले में काफी अच्छे होते हैं। ये रिलेशनशिप को निभाना भी बखूबी जानते हैं। हालांकि, इनमें थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिलता है, और ये पार्टनर पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

करियर मूलांक 1 के लोग करियर में उच्च पद प्राप्त करते हैं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में इनका जलवा देखा गया है। ये मूलांक वाले काफी मेहनती होते हैं और सूर्य के समान तेज इनकी एकाग्रता होती है, जिससे पढ़ाई लिखाई को समझने में ज्यादा समस्या नहीं होती है। हालांकि ये लोग तेजस्वी और आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनकी चमक और ऊर्जा दूसरों को असहज कर सकती है। लोग इनस ईर्ष्या कर सकते हैं। इससे इनकी खूब आलोचना भी होती है। इन्हें यह समझना जरूरी है कि हर कोई इनकी ऊर्जा को संभाल नहीं सकता।

शुभ रंग और दिन

मूलांक 1 वाले लोगों के लिए शुभ दिन रविवार और सोमवार होता है। यह दिन इनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पीला रंग भी मूलांक 1 वाले लोगों के लिए शुभ माना जाता है। शुभ रंग की बात करें, तो इनके लिए सुनहरा, भूरा, नारंगी और पीला शुभ है। ये सूर्य के रंग हैं और मूलांक 1 वालों के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं।