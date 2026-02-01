Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology People born on this date always attain high positions in their careers and this is what their personality is
अंक ज्योतिष: करियर में हमेशा उच्च पद पाते हैं इस तारीख को जन्में लोग, ऐसा होता है स्वभाव

अंक ज्योतिष: करियर में हमेशा उच्च पद पाते हैं इस तारीख को जन्में लोग, ऐसा होता है स्वभाव

संक्षेप:

मूलांक 1 वाले लोग इस मामले में काफी अच्छे होते हैं। ये रिलेशनशिप को निभाना भी बखूबी जानते हैं। हालांकि, इनमें थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिलता है, और ये पार्टनर पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

Feb 01, 2026 05:07 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी माह के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 वाले मनुष्यों का स्वामी ग्रह सूर्य है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है। ऐसे में इस मूलांक के लोगों पर सूर्या का खास प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मूलांक 1 वाले लोगों को भी प्रभावशाली और प्रतिष्ठावान माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोग कैसे होते हैं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूलांक 1 के जातक सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में ये लाोग काफी प्रतिभावान और प्रभावशाली होते हैं। ये महत्वाकांक्षी और स्वतंत्रता पसंद करने वाले होते हैं और अपने हिसाब से कम करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। कभी-कभी ये थोड़े अहंकारी और अभिमानी भी हो जाते हैं इसलिए इन्हें अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए की कहीं इनका स्वाभिमान अहंकार तो नहीं बन रहा है।

खूबियां
मूलांक 1 के लोग काफी तेज, आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। बचपन में ही ये दोस्तों के बीच नेतृत्व करते हैं और स्कूल में अक्सर मॉनिटर, कैप्टन या स्पीकर के रूप में पहचान बनाते हैं। जैसे सूर्य सबसे ऊपर चमकता है, वैसे ही ये लोग भी हमेशा सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में काफी मान-सम्मान की भी प्राप्ति होती है। काफी एनर्जेटिक होने के कारण ये काफी मेहनत करते हैं, जिससे इनका कोई काम नहीं अटकता है।

मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। इनकी विशेषता होती है कि समस्या आने पर भी घबराते नहीं। ये शांत दिमाग से समाधान खोजते हैं। जीवन की शुरुआत में संघर्ष भले रहे, लेकिन समय के साथ सफलता इनकी मेहनत का फल बनती है।

रिलेशनशिप
रिलेशनशिप की बात करें, तो मूलांक 1 वाले लोग इस मामले में काफी अच्छे होते हैं। ये रिलेशनशिप को निभाना भी बखूबी जानते हैं। हालांकि, इनमें थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिलता है, और ये पार्टनर पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

करियर

मूलांक 1 के लोग करियर में उच्च पद प्राप्त करते हैं। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में इनका जलवा देखा गया है। ये मूलांक वाले काफी मेहनती होते हैं और सूर्य के समान तेज इनकी एकाग्रता होती है, जिससे पढ़ाई लिखाई को समझने में ज्यादा समस्या नहीं होती है। हालांकि ये लोग तेजस्वी और आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनकी चमक और ऊर्जा दूसरों को असहज कर सकती है। लोग इनस ईर्ष्या कर सकते हैं। इससे इनकी खूब आलोचना भी होती है। इन्हें यह समझना जरूरी है कि हर कोई इनकी ऊर्जा को संभाल नहीं सकता।

ये भी पढ़ें:मूलांक 6 वालों की आज बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानिए कैसा रहेगा 1 फरवरी का दिन
ये भी पढ़ें:1 फरवरी का दिन मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़िए अंक राशिफल
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: किस मूलांक के लोगों को पहनना चाहिए नीलम रत्न? जानिए नियम
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोगों को छोटी-छोटी बातों पर आ जाता है गुस्सा

शुभ रंग और दिन
मूलांक 1 वाले लोगों के लिए शुभ दिन रविवार और सोमवार होता है। यह दिन इनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पीला रंग भी मूलांक 1 वाले लोगों के लिए शुभ माना जाता है। शुभ रंग की बात करें, तो इनके लिए सुनहरा, भूरा, नारंगी और पीला शुभ है। ये सूर्य के रंग हैं और मूलांक 1 वालों के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Numerology numerology Predictions
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने