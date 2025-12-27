Hindustan Hindi News
इन तारीख को जन्मे लोगों का जल्दी ही टूट जाता है दिल, पर होते हैं मन के मालिक!

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवताओं से होता है। ऐसे ही मूलांक 2 वाले लोगों का संबंध चंद्र ग्रह के साथ होता है। चंद्रमा मन और माता के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इनके प्रभाव से ही इस मूलांक के लोग अपनी भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील होते है।

Dec 27, 2025 02:49 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवताओं से होता है। ऐसे ही मूलांक 2 वाले लोगों का संबंध चंद्र ग्रह के साथ होता है। चंद्रमा मन और माता के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इनके प्रभाव से ही इस मूलांक के लोग अपनी भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील होते है। ये जातक बात-बात में भावुक हो जाते हैं, साथ ही किसी भी कार्य में ये देर तक सोचते रहते हैं और एक अलग ही कल्पना में खो जाते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होए तब इन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए इनकी खूबियां जानते हैं।

जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। जैसा कि ये लोग बहुत इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी छोटी सी बात को भी दिल पर ले लेते हैं। यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों का दिल जल्दी टूट जाता है। यह लोग कभी-कभी छोटे-मोटे झगड़ों या गलतफहमियों के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं।

मर्जी के मालिक
मूलांक 2 के लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं और किसी के बंधन में बंधकर रहने में विश्वास नहीं रखते हैं। यह अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं और अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखते हैं। धन के मामले में ये काफी अमीर होते हैं। क्योंकि चंद्रमा को धन का कारक भी माना गया है। इन्हें अक्सर धन जमा करने की आदत होती है।

साहस और समझदारी से लेते है काम
अंक ज्योतिष की मानें, तो मूलांक 2 वाले लोग शांत स्वभाव के भी होते हैं और मुश्किल हालात में भी धैर्य दिखाते हैं। यह लोग हर परिस्थिति का सामना साहस और समझदारी से करते हैं। इन्हें अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के बल पर जीवन में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है।

क्रिएटिव होते हैं
मूलांक 2 वाले लोग शिक्षा के क्षेत्र में माहिर होते हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं। ये लोग जन्म से ही बहुत क्रिएटिव होते हैं। किसी भी कार्य को बहुत ही रोचक बनाने की कला रखते हैं।

इनसे बनती है अच्छी
रिश्तों की बात करें, तो मूलांक 2 वाले लोगों की मूलांक 1 के साथ अच्छी बनती है।दोनों एक-दूसरे को हमेशा अहमियत देते हैं और एक-दूसरे की बात मानते हैंष शादी के लिए ये एक-दूसरे के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी 3 के साथ भी अच्छी बनती है। नंबर 2 का सहायक गुण और 3 की रचनात्मकता आपस में एक संतुलित और संतुष्टिदायक रिश्ता बनाती है। अगर आप इस मूलांक से शादी करते हैं तो पार्टनर के साथ आपके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे।

शुभ दिन व उपाय
स्वामी ग्रह चंद्र देव की होने की वजह से मूलांक 2 वालों के लिए शुभ दिन सोमवार होता है। ऐसे लोगों का लकी रंग सफेद और इसके सारे अलग-अलग शेड्स हैं। इनको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन लोगों के लिए सोमवार के दिन सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

