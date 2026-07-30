Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती है शिवजी की विशेष कृपा, सावन भर करें ये उपाय
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे लोगों के सिर पर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। इन लोगों पर चंद्रमा, मंगल और केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जानें इनके बारे में।
सावन का महीना की मायनों में खास होता है। भगवान शिव की भक्ति आराधना के लिए ये महीना महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने अगर सच्चे मन से और विधि-विधान से शिव पूजा की गई तो हर कामना पूरी होती है। न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोगों पर भगवान शिव की बड़ी कृपा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का जन्म मूलांक 2, 7 और 9 के साथ होता है उनके सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है। अगर आपका जन्म इन मूलांकों से जुड़ी तारीखों पर हुआ है तो इस सावन कुछ आसान से आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं।
मूलांक 2 पर शिव कृपा
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। न्यूमेरेलॉजी में इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से जुड़ा माना जाता है। दरअसल भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किए रहते हैं। ऐसे में न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में यही माना जाता है मूलांक 2 वालों के सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है। इस मूलांक के लोगों का नेचर शांत और इमोशनल होता है। दूसरों की मदद करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं।
मूलांक 2 वाले करें ये उपाय
सावन में हर सोमवार शिवलिंग पर दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें। इसी के साथ ॐ सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना भी फायदेमंद रहेगा। इससे ओवरथिंकिंंग कम होती है और मन शांत रहता है।
मूलांक 7 पर भोलेनाथ मेहरबान
इन लोगों पर भी शिवजी की बड़ी कृपा होती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है उनका मूलांक 7 होता है। इस मूलांक का स्वामी केतु को माना जाता है। इसी वजह से ये लोग हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और इनकी सोच बाकियों से काफी अलग होती है।
मूलांक 7 वाले करें ये उपाय
अगर आपका मूलांक 7 है तो इस साल सावन भर शिवलिंग पर गंगाजल और आक के फूल अर्पित करें। इसी के साथ रोज शिव चालीसा का पाठ करने की कोशिश करें। मान्यता है कि इस उपाय से जिंदगी में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे कम होती जाती है। साथ ही इससे नेगेटिव सोच भी कम होती है।
मूलांक 9 पर शिवजी का आशीर्वाद
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 9 वालों पर भी शिवजी की असीम कृपा बरसती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा। इस मूलांक का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल की एनर्जी के नाते ये लोग बहुत ही साहसी और मेहनती होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये हर चुनौती से सामना करते हैं।
मूलांक 9 वालों के लिए उपाय
मूलांक 9 वाले लोग सावन में हर रोज शिवलिंग पर लाल चंदन और शहद अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से पैसों से जुड़ी दिक्कत कम होती है। वहीं गुस्से पर काबू कर पाने में भी मदद मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र