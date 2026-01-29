न्यूमेरेलॉजी: जिंदगी में होती है सच्चे प्यार की लेट एंट्री? उलझी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोग की लव लाइफ

संक्षेप: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो अपनी लव लाइफ में खूब स्ट्रगल देखते हैं। ऐसे लोगों को सच्चा प्यार देर से मिलता है। जानें इन मूलांकों के बारे में…

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से हर किसी की जिंदगी का बर्थडेट से गहरा संबंध होता है। ये सिर्फ जन्म की ही तारीफ नहीं होती है बल्कि इसकी मदद से काफी कुछ जाना समझा जा सकता है। अंकशास्त्र की भाषा में इसे मूलांक कहा जाता है। शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक का जिक्र है जिन्हें सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता है। इमोशनल तौर पर ये लोग काफी गहरे होते हैं और हर एक रिश्ते के प्रति ये काफी सेंसेटिव होते हैं। ऐसे में इन्हें किसी ऐसे इंसान की ही तलाश होती है जो इन्हें अंदर तक पढ़ पाए। इन मूलांक के जातकों को सच्चा प्यार देर से मिलता है लेकिन जब मिलता है तो कमाल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन-किन तारीखों पर जन्मे लोगों की जिंदगी में सच्चा प्यार लेट एंट्री लेता है?

मूलांक 2 इस मूलांक के लोगों का संबंध सीधे तौर पर चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा की एनर्जी की वजह से ही मूलांक 2 वाले जातक काफी इमोशनल होते हैं। ये मूलांक उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है। इनकी जिंदगी में सच्चा प्यार लेट आता है लेकिन जब आता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। इस मूलांक को खूब धोखे मिलते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये हैं कि ये लोगों पर खूब भरोसा करते हैं। हालांकि जब इनके सामने लोगों की सच्चाई आ जाती है तो उससे जिंदगी भर का नाता भी तोड़ देते हैं। शादी के बाद मूलांक 2 वालों की जिंदगी पूरी तरह से बदलती है। इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है जोकि इनकी जिंदगी में चार चांद लगा देता है। वैसे इसके लिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी काफी निर्भर करती है।

मूलांक 5 मूलांक 5 वालों की लव लाइफ में काफी स्ट्रगल होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह बुध होता है। बुध के चलते इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो कमाल की होती है। अपनी बातों से ये लोग हर किसी का दिल जीत लेते हैं लेकिन ये लोग अपनी लव लाइफ में खूब उतार-चढ़ाव देखते हैं। सच्चा प्यार पाने के लिए इन लोगों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई दफा ऐसा होता है कि ये ही सामने वाले शख्स में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा पाते हैं। बता दें कि मूलांक 5 उन लोगों का होता है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों की लव लाइफ में भले ही दिक्कतें आए लेकिन इनकी लव लाइफ कमाल की होती है।