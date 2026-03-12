Hindustan Hindi News
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर मेहरबान होते हैं गुरु, होते हैं पॉजिटिव, इन 3 कमियों से खाते हैं मात

Mar 12, 2026 11:40 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर गुरु की कृपा हमेशा बरसती रहती है। आज इन लोगों के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है?

Numerology Number 3: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में सिर्फ जन्म की तारीख के आधार पर भी भविष्यवाणी की जा सकती है। वहीं अगर आपको किसी के जन्म की तारीख का पता है तो आप उसके स्वभाव और पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। जन्म की तारीख के आधार पर ही मूलांक तय होता है। मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख का योग होता है। अगर किसी का जन्म 13 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 4 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 14 तारीख को हुआ है तो वो मूलांक 5 वाली कैटेगरी में आएगा। कुछ क्वालिटी को जानकर भी आप समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान किस मूलांक का हो सकता है। आज बात करेंगे उस मूलांक की जिसपर खुद गुरु की कृपा बरसती है। आज बात करेंगे मूलांक 3 वालों की।

बरसती है गुरु की कृपा

मूलांक 3 वालों का ग्रह स्वामी गुरु है। ऐसे में गुरु यानी जूपिटर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। साथ ही इनकी क्रिएटिविटी भी अलग ही लेवल की होती है। गुरु इस वक्त मार्गी हैं तो अगले कुछ दिन इस मूलांक का लक बहुत साथ देगा। हालांकि इन्हें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 3 होता है।

होते हैं काफी पॉजिटिव

मूलांक 3 वाले लोग काफी पॉजिटिव होते हैं। खराब से खराब स्थिति में भी ये लोग अपनी होप नहीं छोड़ते हैं। ये दूसरों को भी पॉजिटिव सोचने की प्रेरणा देते हैं। पॉजिटिव सोच के चलते ही ये लोग जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं और यही चीज इन्हें सबसे अलग भी बनाती है।

करते हैं सबकी मदद

मूलांक 3 वालों की एक खास बात ये है कि ये हर किसी की मदद दिल खोलकर करते हैं। इन्हें लोगों की मदद करना पसंद है। अगर ये किसी को खराब स्थिति में देख लें तो इनका दिल पिघल जाता है। अपने आसपास ये लोगों को खुश देखना पसंद करते हैं।

मूलांक 3 वालों की कमियां

1. मूलांक 3 वालों की सबसे बड़ी कमी ये है कि कई बार ये लोग हड़बड़ी में फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनके काम खराब हो जाते हैं।

2. इस मूलांक के लोगों में कई बार डिसिप्लिन की भी कमी देखी जाती है। इस वजह से कई बार हाथ आए मौके को ये गंवा देते हैं। हालांकि कुछ मौकों पर ये काफी डिसिप्लिन भी हो जाते हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही।

3. इन लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि ये स्वभाव से काफी जिद्दी होते हैं। जिद के चलते ये कई बार लोगों की सही राय को भी नहीं सुनते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

