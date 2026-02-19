न्यूमेरेलॉजी: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रिएटिव फील्ड में करते हैं कमाल, बस होती है ये कमी
न्यूमेरेलॉजी के आधार पर कुछ मूलांक के लोग बेहद ही क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव फील्ड में ये लोग खूब नाम कमाते हैं। नीचे विस्तार से जानें इनके बारे में-
Numerology: हमारे जन्म की तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होता है बल्कि इसके पीछे कई गहराइयां छिपी हुई होती हैं। जन्म की तारीख का योग किया जाए तो इसे मूलांक कहा जाता है। न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष का सारा काम मूलांक के आधार पर ही तय होता है। आज जब अपने जन्म की तारीख को जोड़ेंगे तो जो अंक आएगा वही आपका मूलांक होगा। मूलांक की मदद से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जानेंगे उन मूलांकों के बारे में जिनके जातक बेहद ही क्रिएटिव होते हैं। हालांकि इनकी कुछ कमियां भी होती है, जिससे इनकी जिंदगी में बाधाएं आती रहती हैं।
मूलांक 2
मूलांक 2 वाले जातक काफी क्रिएटिव होते हैं। खाली समय में ये अपनी क्रिएटिविटी को निखारने में लगे रहते हैं। इस मूलांक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है। मूलांक 2 वालों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। यही वजह है कि स्वभाव से ये लोग बेहद ही इमोशनल होते हैं। इसी चक्कर में ये लोग हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला शख्स सही है। हालांकि इन्हें हमेशा धोखा ही मिलता है। ये दिमाग से कम बल्कि दिल से ज्यादा सोचते हैं।
मूलांक 3
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वाले लोग भी काफी क्रिएटिव होते हैं। इन्हें अपने काम में क्रिएटिविटी करना काफी पसंद आता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 वालों का ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरु ग्रह होता है। ये लोग काफी मेहनती और डिसिप्लिन वाले होते हैं। इस मूलांक के लोगों की कमी है कि ये अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में कई बार ये गलत फैसले लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
मूलांक 6
मूलांक 6 वाले लोग भी काफी क्रिएटिव होते हैं। ये लोग फैशन और इंटीरियर के फील्ड में अच्छी पहचान बनाते हैं। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के जातकों को ग्रह स्वामी शुक्र होता है। इनकी एक कमी होती है कि ये लोग दिखावा करने में यकीन करते हैं। कई बार बिना जरूरत के भी ये खर्चा करते हैं। अगर मूलांक 6 वाले लोग अपनी कमियों पर काम कर लें तो इनकी जिंदगी में आने वाली कई दिक्कतें कम हो जाएंगी।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें