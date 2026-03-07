Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं सबसे अच्छे सीक्रेट कीपर, साबित होते हैं अच्छे दोस्त
न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की दुनिया में जन्म की तिथि का बहुत महत्व है। इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना कुंडली ही सब कुछ जाना जा सकता है। आज जानते हैं कि सबसे अच्छे सीक्रेट कीपर कौन होते हैं?
Numerology Number 1: न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में बर्थडेट का महत्व सबसे ज्यादा होता है। दरअसल हमारे जन्म की तारीख से ही हमारा मूलांक बनता है। अगर आप अपने जन्म की तिथि का योग करते हैं, तो आपको अपना मूलांक पता चल जाएगा। अगर किसी का जन्म 7 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 7 होगा। वहीं किसी का जन्म अगर 11 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 होगा। मूलांक के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में सारी चीजें समझी जा सकती है। अगर आपको किसी का मूलांक पता है तो इसकी मदद से उस व्यक्ति का स्वभाव, पर्सनैलिटी और यहां तक की उसके भविष्य के बारे में भी कई चीजें जानी जा सकती हैं।
सीक्रेट कीपर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग
कुछ क्वालिटी के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का मूलांक क्या है? आज बात करेंगे उन लोगों की जो सीक्रेट कीपर होते हैं। ऐसे इंसान जो आपके हर एक सीक्रेट को किसी तीसरे शख्स से डिस्कस नहीं करते हैं। न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, वो लोग सबसे अच्छे सीक्रेट कीपर होते हैं। बता दें कि इन तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है।
मूलांक 1 का ग्रह स्वामी
जिनका जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, इनका ग्रह स्वामी सूर्य है। सूर्य की वजह से मूलांक 1 वाले व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर भरी होती है। ये लोग काफी स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होते हैं। इसके अलावा ये क्लैरिटी के साथ बात करते हैं तो सामने वाला इंसान कभी कन्फ्यूज नहीं होता है। अपनी अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल के दम पर ये लोग अच्छे रिश्ते बनाते हैं।
साबित होते हैं अच्छे दोस्त
मूलांक 1 वाले व्यक्ति सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। हालांकि इनकी फ्रेंडलिस्ट में कई लोग होते हैं लेकिन इसके दिल के करीब कुछ ही लोग होते हैं। एक बार अगर इन्होंने किसी को अपना मान लिया तो मरते दम उनका साथ निभाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि सामने वाले व्यक्ति भी उनका भरोसा कभी ना तोड़े। यही वजह है कि इस मूलांक के लोग लॉयलिटी को ही प्रिफर करते हैं जो इनका खास होते है, उनके सीक्रेट किसी तीसरे शख्स तक नहीं जाते हैं।
इस चीज को लेकर बरतें सावधानी
वैसे तो मूलांक 1 वालों में सारी क्वालिटी भर-भरकर होती हैं लेकिन कुछ चीजों की वजह से ये लोग कई बार मात भी खा जाते हैं। दरअसल इनमें कई बार ईगो आ जाता है। साथ ही कुछ मौकों पर ये अपने गुस्से पर भी काबू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। चीजें बहुत खराब हो जाने के बाद इन्हें इस बात का एहसास होता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें