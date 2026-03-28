Numerology: बुध की एनर्जी और तेजतर्रार अंदाज, इस मूलांक के लोग बिजनेस की दुनिया में करते हैं कमाल
Numerology Number with Mercury Energy: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक का हमारी जिंदगी में गहरा असर होता है। मूलांक के जरिए हमारी पर्सनैलिटी और स्वभाव का पता चलता है। आइए जाते हैं कि आखिर वो कौन सा मूलांक है जिन पर बुध की कृपा हमेशा से बरसती है?
Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी में जन्म की तिथि का बहुत महत्व होता है। इसी तिथि के अनुसार ही न्यूमेरेलॉजी में सारी चीजें तय होती हैं। इसे अंक शास्त्र और अंक ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है। तिथि को जोड़कर जो अंक आता है, उसे ही मूलांक कहा जाता है। जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में कुंडली देखकर भविष्यवाणी की जाती है और व्यक्ति के स्वभाव का पता लगता है। ठीक उसी तरह न्यूमेरेलॉजी में यही काम मूलांक के आधार पर होता है। ये कहा जा सकता है कि न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में मूलांक असली हीरो है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 होगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ तो समझिए कि जब आप 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और फिर इन्हें जोड़ने पर एक आएगा। इसी तरह से मूलांक का पता चलता है। आज जानेंगे उस मूलांक के बारे में जो बहुत तेजतर्रार होते हैं और बिजनेस में खूब नाम कमाते हैं।
यहां पढ़ें मूलांक 5 वालों की खासियत-
तेजतर्रार होते हैं इस मूलांक के लोग
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 वाले लोग बहुत तेज दिमाग वाले और समझदार होते हैं। ये लोग जल्दी निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और इस वजह से इनकी कई चीजें आसान हो जाती हैं। इन्हें नई चीजें सीखते रहना पसंद है। मूलांक 5 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी बुध है। ऐसे में मूलांक 5 वालों पर बुध की एनर्जी का खूब असर दिखता है। ये लोग काफी बुद्धिमान और तेजतर्रार होते हैं।
बिजनेस में करते हैं कमाल
बुद्धिमान और निर्णय क्षमता सही होने की वजह से मूलांक 5 वाले लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। इन्हें नए आइडिया पर काम करने में डर नहीं लगता है। रिस्क लेना इन्हें काफी पसंद होता है। इनका नेटवर्क भी कमाल का होता है। ऐसे बुध की एनर्जी के चलते ही होता है। दरअसल इनकी कम्यूनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है। इस वजह से ये लोगों से आसानी से जुड़ जाते हैं और इसका फायदा इन्हें बिजनेस में खूब मिलता है। इन्हें समय रहते सही मौके को समझना और परखना आता है। ऐसे में बिजनेस में इनका कोई सानी नहीं होता है।
होते हैं ईमानदार और मददगार
मूलांक 5 वालों की एक खास बात ये भी है कि ये बहुत ही ईमानदार होते हैं। मेहनत से पीछे ये कभी नहीं भागते हैं। अपनी ईमानदारी के चलते ये लोगों के चहेते होते हैं। साथ ही इन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अगर इन्हें एहसास होता है कि आसपास के किसी व्यक्ति को इनकी जरूरत है तो इस चीज को वो उनके कहने से पहले ही भांप लेते हैं। दूसरों की मदद करके ये उनकी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं।
बदलाव से नहीं हैं घबराते
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 5 वाले हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी इस मूलांक के लोग घबराते नहीं हैं। साथ ही इन्हें किसी भी तरह के बदलाव से डर नहीं लगता है। इनकी यही सबसे अच्छी बात है कि ये हर एक बदलाव को पॉजिटिव तौर पर देखते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें