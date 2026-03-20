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Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की शनिदेव से है पक्की बॉन्डिंग, नहीं करते परेशान, देते हैं ये खास आशीर्वाद

Mar 20, 2026 03:26 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Numerology and Saturn Connection: न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ तारीखों पर जन्मे लोगों पर शनि ग्रह की मेहरबानी दिखती है। आइए जानते हैं कि ये लकी लोग कौन है? साथ ही जानेंगे कि शनि के आशीर्वाद से जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आते हैं? 

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की शनिदेव से है पक्की बॉन्डिंग, नहीं करते परेशान, देते हैं ये खास आशीर्वाद

Numerology and Saturn Connection: ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनकर लोग अक्सर डरते हैं और वो ग्रह है शनि। आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हालांकि शनिदेव से डरने की जरूरत किसी को भी नहीं है। अगर शनि को करीब से समझा जाए तो चीजें काफी आसान और अलग दिखाई देंगी। शास्त्र में इस ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है यानी आपके कर्म जैसे होंगे आपको फल वैसे ही मिलेंगे और इसका पूरी जिम्मेदारी शनि ही लेता है। वहीं इस ग्रह के चलते लोगों की जिंदगी में डिस्प्लिन भी होता है।

शनि देते हैं सजा?

हां ये बात सच है कि शनिदेव लोगों की जिंदगी में मुश्किलें लेकर आते हैं लेकिन उसके पीछे भी बड़ा मकसद होता है। अगर चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखा जाए शनि सजा नहीं बल्कि हमें कई चीजें सिखाकर बेहतर इंसान बनाते हैं और इस ग्रह का संबंध न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के साथ भी है। न्यूमेरेलॉजी के एक खास मूलांक पर शनि की कृपा खूब बरसती है।

मूलांक 8 पर बरसती है शनि की कृपा

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 8 वालों पर शनि की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। मूलांक 8 उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है। इन तारीखों पर जन्मे हर शख्स पर शनि का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हालांकि शनि मेहनत बहुत करवाते हैं तो ऐसे लोगों की किस्मत का ताला शनि थोड़ी देर से खोलते हैं लेकिन जब ये ताला खुलता है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 8 वालों की किस्मत 30 से 35 उम्र के बीच पलटती है और ये सब सिर्फ शनि के चलते होता है।

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शनि के आशीर्वाद से मिलती हैं ये चीजें

1. जब शनि अपनी कृपा बरसाते हैं तो लोगों को भरे ही देर से सफलता मिले लेकिन ये लॉन्ग लॉस्टिंग होती हैं।

2. शनि की दयादृष्टि जब पड़ती है तो लोगों में डिस्प्लिन अपने आप आ जाता है और ऐसे लोग मेहनत करते हैं और हर काम को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं।

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3. शनि की कृपा जिन लोगों पर होती है, उनकी जिंदगी में धन की कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों को मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है।

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4. शनि की वजह से लोग मैच्योर हो जाते हैं और हर चीज को सोच-समझकर ही करते हैं। ऐसे में इनकी ओर से लिए गए फैसले सही ही होते हैं।

5. शनि की कृपा से करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है। हालांकि इसके लिए थोड़े धैर्य की जरूरत पड़ सकती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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