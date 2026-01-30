Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर होती है शिवजी की कृपा, बस कर लें चांदी से जुड़ा ये उपाय

मूलांक 2

ये मूलांक उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है। ग्रह स्वामी चंद्रमा होने की वजह से भगवान शिव की इन पर दयादृष्टि बनी रहती है। शिवजी को चंद्रमा को प्रिय है। ऐसे में मूलांक 2 वालों का वह हमेशा ख्याल रखते है। ये लोग बड़ी से बड़ी विपदा से आसानी से बाहर आ जाते हैं। भगवान शिव के चलते इनकी जिंदगी में अच्छी नियत वाले लोग होते हैं। ये संख्या कम ही हो लेकिन इनकी वजह से ये लोग काफी पॉजिटिव रहते हैं। वहीं मूलांक 2 वाले लोग भी काफी स्पिरिचुअल होते हैं।