Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology people born on 3-12-21 or 30 should follow these 3 precautions chant these 2 mantra in the morning
Numerology: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग हमेशा बरतें ये सावधानियां, रोज सुबह करें इन 2 मंत्रों का जाप

संक्षेप:

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वालों को हमेशा कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही रोज सुबह उठकर कुछ मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। नीचे जानें इनके बारे में विस्तार से…

Feb 05, 2026 03:34 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Number 3: न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र की तरह ही भविष्य का संकेत मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जहां कुंडली और राशि के हिसाब से हर चीज की गणना होती है। वहीं अंक ज्योतिष में हमारे जन्म की तिथि के आधार पर ही सब कुछ होता है। जन्मतिथि का योग करने पर हमारा मूलांक निकलता है और इसी के जरिए भविष्यवाणी की जाती है। न्यूमेरेलॉजी के अंदर 1 से लेकर 9 मूलांक का वर्णन है। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 31 या फिर 30 तारीख को होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी गुरु यानी बृहस्पति होता है। नीचे जानिए कि इस मूलांक के लोगों को किन चीजों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए? साथ ही जानें कि किन 2 मंत्रों का जाप इन्हें रोजाना करना चाहिए।

मूलांक 3 वाले लोग बरतें ये सावधानियां

1. अगर आपका मूलांक 3 है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 3 वाले जातकों को जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। इससे आप चीजों का बैलेंस करने में ही उलझे रहेंगे और कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। ऐसे में अपने खर्चे और बचत का बैलेंस बराबर चेक करते रहिए।

2. 3, 12, 31 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोग हमेशा अपने खानपान का ध्यान रखें। सही समय पर ही भोजन करें। कभी भी देर रात भोजन ना करें और ना ही जरूरत से ज्यादा चीजें खाने की प्लेट में रखें। आपको हमेशा फैटी चीजों को खाने से बचना चाहिए।

3. किसी से भी जलन की भावना ना रखें। ये आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरों का यश-वैभव देखकर दुखी ना हो। आप अपनी मेहनत बराबर करते रहिए। लोगों से ईर्ष्या और जलन की भावना आपको ही नेगेटिव करती जाएगी।

रोज सुबह करें इन मंत्रों का जाप

मूलांक 3 वालों को भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा सुनना या फिर व्रत रखना इनके लिए हमेशा फलदायी होगा। सुबह-सुबह भगवान विष्णु की फोटो जरूर देखें। वहीं कुछ मंत्रों का जाप करने से आपका मन हमेशा शांत रहेगा। सुबह उठकर नहाने के बाद कुछ मंत्र रोजाना जाप करेंगे तो आपकी जिंदगी में धीरे-धीरे सकारात्मकता आने लगेगी। नीचे पढ़ें दोनों मंत्र-

पहला मंत्र

तेजोमयं शक्ति त्रिशूल हस्तं

सुरेन्द्र सं सेवित पाद पद्मम्।

मेधानिधिं जागुनतं द्धिबाहुं

गुरुं स्मरे मानस पंडक्जेहम्।।

दूसरा मंत्र

ॐ बृं बृहस्पतये नम:।।

सोर्स: अंक ज्योतिष, डॉ नारायण दत्तश्रीमाली

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

Garima Singh

गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

