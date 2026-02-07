Numerology: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग नहीं मानते जल्दी हार, बस इन दो कमियों से बिगड़ता है काम
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जन्मतिथि का हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसी के आधार पर मूलांक बनता है और इसी की मदद से हम अपने बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। आज उन लोगों के बारे में करीब से जानेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है।
Numerology Number 2: न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष में जन्म तिथि सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसी के आधार पर अंक ज्योतिष में भविष्य का आंकलन किया जाता है। साथ ही इसकी मदद से किसी भी इंसान के मूल स्वभाव और पर्सनैलिटी का हिंट मिल जाता है। जब आप अपनी जन्म तिथि का योग करते हैं तो उसे मूलांक कहा जाता है और अंक ज्योतिष की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है। इन चार तारीखों पर जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी चंद्रमा है और इसी वजह से ये लोग काफी दयालु, शांत और सेंसेटिव होते हैं। आज इनके ही बारें में जानेंगे। नीचे विस्तार से जानें कि इन लोगों की क्या खूबियां और इनकी कमियां क्या हैं?
मूलांक 2 वालों की खूबियां
मूलांक 2 वाले हमेशा से शांत और समझदार टाइप इंसान होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। इन्हें तोड़ पाना या हरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। ये लोग जल्दी हार नहीं मानते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये किसी भी तरह के बदलाव को खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं हालांकि जब बात इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तो फिर इन्हें हिला पाना भी मुश्किल होता है। इन लोगों को दूसरों की देखभाल करना पसंद है। अपने साथ के लोगों को ये पैंपर करते हैं और एक अच्छे लिस्नर भी होते हैं। हालांकि चंद्रमा से प्रभावित होने के नाते इनका मूड स्विंग्स भी होता रहता है। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है।
मूलांक 2 वालों की कमियां
मूलांक 2 वालों में खूबियां कूट-कूटकर भरी होती हैं लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी कमियां भी होती है, जिससे ये खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मूलांक 2 वाले लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। इस वजह से कई बार लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। इन्हें धोखे भी खूब मिलते हैं क्योंकि ये आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। अगर मूलांक 2 वाले जातक इन दो कमियों पर काम कर लें तो इनकी लाइफ और भी स्मूदली चल सकती है। हालांकि मूलांक के साथ-साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति का भी बहुत प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि मूलांक 2 की खूबियों और कमियों वाली बात हर किसी के साथ पूरी-पूरी फिट ना बैठें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
