अंक ज्योतिष: बुद्धि से तेज और दयालु स्वभाव वाले होते हैं 27 तारीख को जन्मे लोग, हनुमान जी की होती है विशेष कृपा

Feb 27, 2026 03:37 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इन लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। आज 27 फरवरी 2026 की तारीख भी मूलांक 9 की है। ऐसे में आइए जानते हैं मूलांक 9 के स्वभाव, गुण-दोष और उपाय के बारे में…

अंक ज्योतिष में 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 मंगल ग्रह का अंक है, जो शक्ति, साहस, ऊर्जा और दया का प्रतीक माना जाता है। इन लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। आज 27 फरवरी 2026 की तारीख भी मूलांक 9 की है, इसलिए आज इन लोगों के लिए ऊर्जा, बुद्धि और दयालुता का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। मूलांक 9 वाले लोग जीवन में तेज बुद्धि, परोपकार और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं इनके स्वभाव, गुण-दोष, करियर, स्वास्थ्य और उपाय के बारे में।

मूलांक 9 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 9 वाले लोग बहुत तेज बुद्धि और दयालु स्वभाव के होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता, साहस और दूसरों की मदद करने की भावना प्रबल होती है। ये लोग समाज के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं। मूलांक 9 के लोग भावुक भी होते हैं, लेकिन निर्णय लेने में बहुत तेज होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रेरणादायक होता है। हनुमान जी की कृपा से इनमें असीम शक्ति और आत्मविश्वास रहता है। ये लोग कभी हार नहीं मानते और मुश्किलों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं।

मुख्य गुण और दोष

गुण: तेज बुद्धि, दयालु, साहसी, परोपकारी, नेतृत्व क्षमता, ऊर्जावान, निडर, समाजसेवी, न्यायप्रिय, ईमानदार।

दोष: कभी-कभी ज्यादा भावुक हो जाना, गुस्से में आना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, दूसरों की बात न सुनना, जिद्दी स्वभाव।

इन दोषों को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप बहुत लाभकारी होता है।

करियर और आर्थिक स्थिति

मूलांक 9 वाले लोग सेना, पुलिस, प्रशासन, इंजीनियरिंग, खेल, राजनीति, समाजसेवा, चिकित्सा, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आज 27 फरवरी को इनके लिए करियर में नई जिम्मेदारी या सफलता के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में पैसों का गलत निर्णय न लें। ये लोग मेहनत से धन कमाते हैं और दूसरों की मदद में भी खर्च करते हैं। निवेश में सावधानी बरतें। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति

मूलांक 9 वाले लोगों को सिरदर्द, रक्तचाप, आंखों की समस्या, गुस्से से जुड़ी परेशानियां और कभी-कभी चोट लगने का खतरा रहता है। मंगल के प्रभाव से इनमें ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन गुस्सा नियंत्रित न करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लाल मिर्च, लहसुन और ज्यादा तीखा खाने से परहेज करें। हनुमान जी का नाम जपने से मानसिक शांति मिलती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

मूलांक 9 वाले लोग प्रेम में बहुत भावुक और समर्पित होते हैं। ये लोग एक बार प्यार कर लें तो जीवन भर निभाते हैं। वैवाहिक जीवन में इनका साहस और देखभाल करने वाला स्वभाव रिश्ते को मजबूत बनाता है। वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों में धैर्य रखें। ये लोग पार्टनर के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं।

मूलांक 9 के लिए उपाय

  • मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और सिंदूर चढ़ाएं।
  • 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें।
  • लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल फूल चढ़ाएं।
  • जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गुड़ या अनाज का दान करें।
  • गुस्से पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें।
  • हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें।

मूलांक 9 वाले लोग हनुमान जी की कृपा से बुद्धि, साहस और दया के गुणों से संपन्न होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है - दूसरों की मदद करना और मुश्किलों से नहीं घबराना। अगर आपकी जन्म तारीख 9, 18 या 27 है, तो जान लें कि हनुमान जी आप पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

