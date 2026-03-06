अंक ज्योतिष: 6 तारीख को जन्मे लोगों पर शुक्र देव की होती है कृपा, सुख-सुविधा की नहीं रहती है जीवन में कमी
अंक ज्योतिष में मूलांक 6 को शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है। जो लोग 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 6 होता है। ऐसे लोगों पर शुक्र देव की विशेष कृपा रहती है। इनकी जिंदगी में सौंदर्य, प्रेम, कला और सुख-सुविधाओं की कमी कभी महसूस नहीं होती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, ये लोग हमेशा संतुलन और शालीनता बनाए रखते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 6 वाले लोगों के स्वभाव, गुण-दोष, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और उपाय।
मूलांक 6 का स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 6 वाले लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक, मिलनसार और सौम्य होते हैं। इनकी बातों में मिठास और व्यवहार में नरमी रहती है। ये लोग परिवार, रिश्तों और घर की सुंदरता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इनका मन कला, संगीत, फैशन, सजावट और सुंदर चीजों की ओर खिंचता है। ये दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं और किसी को दुखी देख नहीं सकते। इनकी सबसे बड़ी ताकत संतुलित स्वभाव और दूसरों को समझने की क्षमता है। आज जैसे 6 मार्च को इनकी ऊर्जा और भी मजबूत रहती है, इसलिए ये दिन इनके लिए बहुत शुभ होता है।
मुख्य गुण और दोष
गुण: ये लोग बेहद जिम्मेदार, वफादार, प्रेमपूर्ण और कलात्मक होते हैं। इनमें दूसरों को खुश रखने की कला स्वाभाविक रूप से होती है। ये घर-परिवार को संभालने में माहिर होते हैं और रिश्तों में स्थिरता लाते हैं। शुक्र की कृपा से इनकी जिंदगी में सुख-सुविधा की कमी नहीं रहती है।
दोष: कभी-कभी ये लोग ज्यादा भावुक और दूसरों की बातों में बह जाते हैं। इनकी उदारता के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। फैसले लेने में देरी हो सकती है क्योंकि ये हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। अगर शुक्र कमजोर हो तो रिश्तों में असंतुलन या विलासिता की अधिकता आ सकती है।
करियर और आर्थिक स्थिति
मूलांक 6 वाले लोग कला, फैशन, सौंदर्य, मनोरंजन, होटल, रेस्तरां, ज्वेलरी, डिजाइनिंग, संगीत, फिल्म, टीवी और लक्जरी से जुड़े क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। इनकी रचनात्मकता और लोगों से जुड़ने की क्षमता इन्हें इन क्षेत्रों में आगे ले जाती है। आर्थिक स्थिति में कभी कमी महसूस नहीं होती क्योंकि शुक्र इन्हें सुख-सुविधा और बरकत देता है। ये लोग पैसों का प्रबंधन अच्छे से करते हैं और विलासिता का जीवन जीते हैं। आज जैसे शुक्रवार को इनके लिए करियर में नए अवसर या तरक्की के योग बन सकते हैं।
स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति
मूलांक 6 वाले लोगों का स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहता है, लेकिन शुक्र से संबंधित अंगों (गर्दन, गला, चेहरा, प्रजनन अंग, किडनी) पर ध्यान देना जरूरी है। ये लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, जिससे शुगर, वजन बढ़ने या थायरॉइड की समस्या हो सकती है। इनकी जीवनशैली सौंदर्य और सुख-सुविधा से भरी होती है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और योग से ये हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आज 6 मार्च को स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम और मीठे से परहेज करना शुभ रहेगा।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
शुक्र की कृपा से मूलांक 6 वालों का प्रेम जीवन आमतौर पर सुखद रहता है। ये लोग रोमांटिक, भावुक और पार्टनर के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। इनके रिश्ते में सौंदर्य, प्रेम और समझदारी का संतुलन रहता है। वैवाहिक जीवन में ये साथी के सुख-दुख में साथ देते हैं। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो वैवाहिक सुख बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो तो रिश्तों में थोड़ा असंतुलन या समझ की कमी आ सकती है। फिर भी ये लोग अपने प्रेम और धैर्य से रिश्ते संभाल लेते हैं। आज जैसे शुक्रवार को प्रेम संबंधों में मिठास और रोमांस बढ़ सकता है।
मूलांक 6 के लिए उपाय और सलाह
शुक्र की कृपा बनाए रखने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें, चावल या मिठाई का दान करें। 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं और चावल की खीर का भोग लगाएं। हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं (ज्योतिषी से सलाह लें)। ज्यादा मीठा खाने से बचें और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। आज 6 मार्च को शुक्रवार होने से ये उपाय और भी प्रभावी होंगे।
मूलांक 6 वाले लोग शुक्र की कृपा से जीवन में सुख-सुविधा और संतुलन पाते हैं। इनकी जिंदगी में कमी कभी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये हर परिस्थिति में सकारात्मकता और सौंदर्य बनाए रखते हैं। आज 6 मार्च 2026 को इनकी ऊर्जा और मजबूत है। शुक्रवार के उपाय जरूर करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
