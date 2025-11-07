न्यूमेरेलॉजी: ये है मूलांक 3 वालों की सबसे बड़ी कमी, सुबह-सुबह कर लेना चाहिए ये उपाय

संक्षेप: Mulank Number 3: अंकशास्त्र यानी न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 3 वाले व्यक्ति बेहद ही मेहनती होते हैं। हालांकि इनके अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, जिसके चलते ये चीजों को खराब कर देते हैं। जानें इस कमी के बारे में और इसे दूर करने का अचूक उपाय भी…

Numerology Number 3 People: किसी की कुंडली से उसके जिंदगी के हर पहलु को जाना जा सकता है। किसी को जानने के लिए सिर्फ कुंडली ही एक माध्यम नहीं है। मूलांक के जरिए भी किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और पर्सनैलिटी से रूबरू हो सकते हैं। आज बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। इनका ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। इस वजह से ये लोग गुरु ग्रह से काफी प्रभावित होते हैं। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 वाले जातक वैसे तो बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। नीचे जानते हैं इस कमी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आखिर इस मूलांक के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए?

मूलांक 3 वालों की कमी वैसे तो मूलांक 3 वाले हर क्षेत्र में झंडे गाड़ते हैं। पढ़ाई-लिखाई के साथ अपने करियर में भी ये लोग काफी अच्छा करते हैं और ये सब कहीं ना कहीं इनकीू मेहनत और गुरु के प्रभाव के चलते होता है। इनकी सबसे बड़ी कमी इनका जिद है। इस एक कमी के चलते कई बार ये लोग बनते-बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। अपनी जिद के चलते ये लोग सामने वाले की एक भी नहीं सुनते हैं। इन्हें इस चीज पर काम करना चाहिए। वहीं अपना पार्टनर चुनते वक्त इन्हें काफी सावधान भी रहना चाहिए। इन्हें ऐसा पार्टनर की चुनना चाहिए जो इन्हें सही से समझ पाए।

मूलांक 3 वालों के लिए उपाय मूलांक 3 वालों को कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। इससे इनका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। साथ ही इनके जीवन में आने वाले सारे ब्लॉकेज भी हटने लगते हैं। मूलांक 3 वालों को हर सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ इन्हें रोज केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। इससे इनका मन एकाग्र होगा और गुस्सा कम आएगा। गुस्सा कम आएगा तो ये जिद करने वाली आदत को धीरे-धीरे कम कर पाएंगे। इसी के साथ इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए।