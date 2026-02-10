अंक ज्योतिष: 10 तारीख को जन्मे लोगों की क्या खासियत होती है? जानिए इनके बारे में सबकुछ

संक्षेप: अंक ज्योतिष में 10 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है। यह अंक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊर्जा, नेतृत्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। आज 10 फरवरी 2026 है, जो मूलांक 1 के लिए उनकी अपनी जन्म तिथि के प्रभाव को और मजबूत बनाता है।

अंक ज्योतिष में 10 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है। यह अंक सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊर्जा, नेतृत्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर होते हैं। आज 10 फरवरी 2026 है, जो मूलांक 1 के लिए उनकी अपनी जन्म तिथि के प्रभाव को और मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लोगों की खासियतें, व्यक्तित्व, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में।

मूलांक 1 का व्यक्तित्व और स्वभाव मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक रूप से लीडर होते हैं। इनमें जन्मजात आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये लोग हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं और भीड़ में अलग पहचान बनाते हैं। इनका स्वभाव सकारात्मक, उत्साही और महत्वाकांक्षी होता है। ये लोग नए विचारों को अपनाने में सबसे आगे रहते हैं और चुनौतियों से नहीं घबराते। हालांकि कभी-कभी इनमें अहंकार या जिद्दीपन भी दिख सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन से ये गुण इनकी ताकत बन जाते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जिससे लोग इनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं।

करियर और व्यवसाय में सफलता मूलांक 1 वाले लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता होने के कारण ये अच्छे मैनेजर, बिजनेस ओनर, प्रशासक या क्रिएटिव डायरेक्टर बनते हैं। ये लोग अपने दम पर काम करना पसंद करते हैं और टीम को कमांड करने में माहिर होते हैं। व्यवसाय में इनकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है, खासकर अगर ये लोग अपना खुद का स्टार्टअप या कंपनी शुरू करें। इनके लिए सरकारी नौकरी, राजनीति, प्रबंधन, मार्केटिंग, सेल्स या कोई भी लीडरशिप वाली भूमिका सबसे उपयुक्त होती है। ये लोग जोखिम लेने से नहीं घबराते और नए आइडियाज से लाभ कमाते हैं।

प्रेम, रिश्ते और वैवाहिक जीवन मूलांक 1 वाले लोग प्रेम में ईमानदार और समर्पित होते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरी आजादी देते हैं, लेकिन साथ ही इनमें स्वामित्व की भावना भी रहती है। ये लोग रोमांटिक और पैशनेट पार्टनर होते हैं। वैवाहिक जीवन में ये अपने साथी का सम्मान करते हैं और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। हालांकि, इनमें कभी-कभी जिद्दीपन या नियंत्रण की इच्छा दिख सकती है, जिसे संतुलित करने पर रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये लोग ऐसे साथी चुनते हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा को समझे और समर्थन दे।

धन, समृद्धि और आर्थिक स्थिति मूलांक 1 वाले लोग धन कमाने में माहिर होते हैं। इनमें जोखिम लेने की क्षमता होती है, जिससे ये निवेश या बिजनेस में अच्छा लाभ कमाते हैं। ये लोग कभी-कभी खर्चों में उदार होते हैं, लेकिन अगर ये बचत की आदत डाल लें तो जीवनभर आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं। इनके लिए संपत्ति, जमीन या स्टॉक मार्केट में निवेश अच्छा रहता है। सही समय पर निर्णय लेने से ये अमीर बनने की क्षमता रखते हैं।

मूलांक 1 के लिए उपाय मूलांक 1 वाले लोग सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनकी किस्मत और सफलता बढ़ाने के लिए ये उपाय अपनाएं:

रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें। लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनें और ज्योतिषी से परामर्श लेकर माणिक्य धारण करें। रविवार को गुड़, चने की दाल या गेहूं का दान करें। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। किसी योग्य व्यक्ति को शिक्षा या किताबों का दान करें। मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से ही भाग्यशाली और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनकी आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और साहस इन्हें जीवन में ऊंचाइयां छूने की शक्ति देता है। इनकी खूबियां इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। इन उपायों को अपनाकर और सकारात्मक सोच रखकर ये अपनी किस्मत को और चमका सकते हैं।