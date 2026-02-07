अंक ज्योतिष: 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग होते हैं गुस्सैल, पर बनते हैं अच्छे लीडर
Numerology: अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी माह की 9, 18, या 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 होगा। मूलांक 9 के लोग बड़े मेहनती और संघर्षशील होते हैं। इनमें कठिन से कठिन चुनौतियों को संभालने की क्षमता होती है।
Numerology 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी माह की 9, 18, या 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी मंगल है। मंगल का प्रभाव इस मूलांक के लोगों पर पड़ता है। इसलिए इस मूलांक के लोगों का स्वभाव गुस्सैल होता है। इतना ही नहीं इस मूलांक के लोग छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हैं। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोग कैसे होते हैं?
मेहनती और संघर्षशील
मूलांक 9 के लोग बड़े मेहनती और संघर्षशील होते हैं। इनमें कठिन से कठिन चुनौतियों को संभालने की क्षमता होती है। हालांकिये लोग अक्सर नेतृत्व में नहीं आते, लेकिन इनके भीतर नेतृत्व की क्षमता होती है। इस मूलांक के लोग जन्मजात योद्धा होते हैं। इनकी ऊर्जा और स्टेमिना बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर साहस और धैर्य की अद्भुत क्षमता होती है। कई बार इनका गुस्सा इनके लिए समस्या बन सकता है।
स्पष्टवादी
ये लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं और बिना किसी लाग-लपेट के अपनी बात कह देते हैं। हालांकि, दुनिया की सोच अलग-अलग होती है, इसलिए इन्हें कभी-कभी अपनी बातों में थोड़ा संतुलन रखना चाहिए। हालांकि गुस्से की वजह से इस कारण से कई बार इनकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आ सकती हैं और इनके दोस्त भी कम होते हैं क्योंकि ये लोग बेबाकी से सच बोलने में विश्वास रखते हैं।
मूलांक 9 वाले लोग किसी भी तरह की राजनीति या चतुराई को पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई उनसे घुमा-फिराकर बात करता है तो वे उससे दूरी बना लेते हैं। इस मूलांक के लोग बहुत आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास की वजह से विपरीत लिंग के लोग इनकी ओर जल्दी आकर्षित होते हैं।
करियर
मूलांक 9 वाले लोग अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। ये किसी भी काम को टालना या लापरवाही करना पसंद नहीं करते। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, ये हर काम को समय पर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं। करियर की बात करें, तो ये बिजनेस, डिफेंस, पॉलिटिक्स या लीडरशिप में अच्छा काम करते हैं।
मूलांक 9 की कमजोरियां
- जैसा कि इस मूलांक के लोग क्रोध में आकर निर्णय लेते हैं, जिससे इनके काम बिगड़ सकते हैं।
- ये जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं, जिससे धोखा खाने की संभावना रहती है।
- रुपये-पैसे के लेन-देन में इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए।
- लाल और गहरे रंगों से बचें। हल्के रंग पहनने की आदत डालें।
- अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखें ताकि अनावश्यक झगड़ों से बच सकें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
