मूलांक 9 अंक ज्योतिष 28 जून 2026: गुस्सा और जल्दबाजी से बचें, नहीं तो बिगड़ जाएंगे बनते हुए काम
Aaj Ka Ank Jyotish 28 June 2026 Mulank 9 Rashifal Prediction: आज गुस्सा और जल्दबाजी से बचें, वरना बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। जानिए मूलांक 9 वालों के लिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या असर रहेगा। पढ़ें विस्तृत अंक ज्योतिष राशिफल और सावधानी के उपाय।
Numerology Horoscope Today: आज 28 जून 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन इसी ऊर्जा को काबू में रखना बहुत जरूरी है। मंगल की तेजी और मूलांक 9 की अपनी आग आपको तुरंत कुछ करने या बोलने को उकसा सकती है। अगर आपने गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया, तो बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार होगा।
मूलांक 9 लव राशिफल
रिश्तों में आज आपका लहजा बहुत महत्व रखेगा। छोटी सी बात पर भी तीखा जवाब देने से बचें। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य कुछ अलग सोच रहा है, तो उसे तुरंत गलत ना ठहराएं। उनकी बात पूरी सुनने की कोशिश करें। गुस्से में कहा गया एक शब्द रिश्ते में दरार डाल सकता है। सिंगल लोगों को किसी से अच्छी बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले भावनाओं को संभालकर आगे बढ़ें। आज नरम स्वभाव और धैर्य रखने से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 9 करियर राशिफल
करियर में आज काम की रफ्तार तेज रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। ऑफिस या बिजनेस में मीटिंग के दौरान अपनी बात रखने से पहले दूसरों की राय सुनें। छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी। किसी मुश्किल सवाल पर तुरंत हार मानने या गुस्सा करने की बजाय शांति से हल निकालने की कोशिश करें। बिजनेस में नया काम शुरू करने का मन बनेगा, लेकिन हर डिटेल अच्छे से जांच लें। धैर्य से काम करने पर आज का दिन फायदेमंद साबित होगा।
मूलांक 9 मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज उत्साह ज्यादा रह सकता है। कोई नया खर्च या निवेश करने का मन बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना लें। गुस्से या दिखावे में लिया गया खर्च बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। छोटे-छोटे लेन-देन पर भी नजर रखें। अगर कोई पुराना भुगतान या लेन-देन अटका है, तो शांति से उसका हल निकालें। आज का दिन आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, अगर आप संयम बनाए रखें।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन गुस्सा या तेजी से किया गया काम थकान बढ़ा सकता है। सिर भारी लगना, गर्दन में अकड़न या पेट की हल्की समस्या हो सकती है। ज्यादा बोलने या बहस करने से बचें। दिन में कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांस लें। हल्का भोजन करें और पानी पीते रहें। अगर मन बेचैन हो, तो थोड़ी देर अकेले समय बिताएं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखें।
28 जून 2026 मूलांक 9 वालों के लिए सावधानी और धैर्य का दिन है। गुस्सा और जल्दबाजी से बचें, तो बनते काम बिगड़ेंगे नहीं। शांत रहकर फैसला लें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: जिद में आकर कोई बात साबित करने ना निकलें। दोस्त की उलटी राय को अपमान ना मानें। तेज रफ्तार और तेज जवाब दोनों में फिसलन है।
आज की सलाह: चुप रहकर देखिए, सही मौका खुद साफ दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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