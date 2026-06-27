मूलांक 9 अंक ज्योतिष 27 जून 2026: भरपूर ऊर्जा दिन को बनाएगा आसान, जल्दबाजी से बचें
Aaj Ka Ank Jyotish 27 June 2026 Mulank 9 Rashifal Prediction: आज भरपूर ऊर्जा और तेजी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। जानिए मूलांक 9 वालों के लिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य में क्या रहेगा। पढ़ें विस्तृत अंक ज्योतिष राशिफल और सावधानी के उपाय।
Numerology Horoscope Today: आज 27 जून 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए ऊर्जा और गति से भरा हुआ है। मंगल की तेजी और मूलांक 9 की अपनी आग आपको बहुत सक्रिय बना रही है। काम में रफ्तार अच्छी रहेगी, लेकिन यही तेजी अगर काबू में न रही तो छोटी-मोटी परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए जोश के साथ-साथ थोड़ी सावधानी और धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आज आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा तेज हो सकता है। पार्टनर या परिवार के सदस्य को लग सकता है कि आप सुनने से ज्यादा फैसला सुना रहे हैं। अगर कोई बात दिल को छू जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले शांत होकर सोच लें। सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित या नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। विवाहित जीवन में छोटी-छोटी बातों को बहस में बदलने से बचें। आज नरमी और धैर्य से बात करने पर रिश्ते और मजबूत होंगे।
शिक्षा और करियर
करियर के क्षेत्र में आज आपका दिमाग तेज चलेगा। नई आइडिया आएंगे और काम में गति रहेगी। ऑफिस या बिजनेस में मीटिंग के दौरान तुरंत जवाब देने या किसी की गलती पर सख्त टिप्पणी करने से पहले थोड़ा रुकें। टीम के साथ काम करते समय अधूरी बात पर राय न बनाएं। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है, लेकिन रिवीजन और डिटेल्स पर पूरा ध्यान दें। जल्दबाजी में कुछ छूट सकता है। बिजनेस में नए काम शुरू करने के योग हैं, लेकिन हर निर्देश लिखित और साफ रखें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आज सावधानी बरतने का दिन है। कोई चमकदार ऑफर या तुरंत लाभ का लालच आपको गलत फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। ऑनलाइन पेमेंट, खरीदारी या कोई भी लेन-देन करते समय डबल चेक जरूर करें। उधार लेकर खर्च करने या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। छोटे-छोटे खर्चों पर भी नजर रखें। अगर कोई जरूरी भुगतान है, तो उसे समय पर कर दें। आज का दिन आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, अगर आप अधीरता ना दिखाएं।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन यही ऊर्जा अगर काबू में ना रही, तो छोटी चोट, ठोकर या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। तेज चलते समय या गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। पेट हल्का रखें और ज्यादा तला-भुना या बाहर का खाना आज से बचें। अगर चिड़चिड़ापन या सिर भारी लगे, तो कुछ देर शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। दिन में थोड़ी देर पैदल चलना या हल्का व्यायाम आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा।
27 जून 2026 मूलांक 9 वालों के लिए तेजी और सावधानी का दिन है। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, बस उसे सही दिशा दें। रिश्तों में नरमी रखें, करियर में डिटेल चेक करें, पैसे में जल्दबाजी ना करें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ा ठहरकर चलेंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर और यादगार साबित होगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: मीटिंग में अधूरी बात पर तीखी प्रतिक्रिया ना दें। चलते फिरते फोन देखते हुए जल्दबाजी ना करें। छोटी चूक को अहं का मुद्दा ना बनाएं।
आज की सलाह: रफ्तार कम नहीं, बस दिशा और ध्यान सही रखें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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