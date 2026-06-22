मूलांक 9 अंक ज्योतिष 22 जून 2026: समझदारी के साथ आज बातों में रखें नरमी, पूरे होंगे आपके सभी अटके काम
Aaj Ka Ank Jyotish 22 June 2026 Mulank 9 Rashifal Prediction: आज जोश के साथ समझदारी और बातों में नरमी रखें तो अटके काम आसानी से पूरे होंगे। सही प्लानिंग और संतुलन से रहेगा दिन शुभ। जानिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर राहु-मंगल का प्रभाव।
Numerology Horoscope Today: आज 22 जून 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए जोश और समझदारी का मिश्रण लेकर आया है। मंगल की ऊर्जा आपको नया काम शुरू करने और चुनौतियों का सामना करने का साहस दे रही है। लेकिन मूलांक 4 आपको काम को व्यवस्थित तरीके से करने की याद दिला रहा है, जबकि भाग्यांक 2 नरमी और सहयोग का संकेत दे रहा है। आज हिम्मत के साथ-साथ संतुलन बनाए रखें, तो लंबे समय से अटके काम पूरे होने के मजबूत योग हैं।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आज आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी, लेकिन बात कहने का तरीका बहुत फर्क डालेगा। आप सीधे और साफ दिल के इंसान हैं, लेकिन कई बार आपकी बात कड़ी लग सकती है। इसलिए आज नरमी बरतें। अगर पार्टनर या परिवार कोई बात कह रहा है तो पहले अच्छे से सुनें, फिर जवाब दें। सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित या नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। संतान पक्ष से भी सुखद अनुभव रहेंगे। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न लें। आज थोड़ी नरमी और समझदारी रिश्तों को और मजबूत बनाएगी।
शिक्षा और करियर
करियर के मोर्चे पर आज आपका जोश अच्छा रहेगा। नया प्रोजेक्ट, अतिरिक्त जिम्मेदारी या अटका हुआ काम उठाने का मन बनेगा। यह आपके लिए अच्छा संकेत है। लेकिन हर काम को अकेले संभालने की कोशिश ना करें। जहां जरूरी हो, वहां टीम या सहयोगियों से मदद लें। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा। कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें तो आसानी होगी। ऑफिस या बिजनेस में मीटिंग और चर्चा में अपनी बात साफ रखें, लेकिन लहजे में नरमी बनाए रखें। आज सही प्लानिंग से अटके काम पूरे हो सकते हैं।
धन और वित्त
आर्थिक स्थिति आज स्थिर बनी रहेगी, लेकिन खर्च का योग भी बन रहा है। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। निवेश या कोई नया काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच-समझकर फैसला लें। मंगल की ऊर्जा आपको तेजी देगी, लेकिन मूलांक 4 सावधानी बरतने को कह रहा है। अनावश्यक खरीदारी से बचें। पुराने बकाए या कर्ज का भुगतान करने का अच्छा समय है। आज सही प्लानिंग से आर्थिक मामलों में सुधार दिख सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मन की तेज रफ्तार थोड़ी थकान दे सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में तनाव या सुस्ती महसूस हो सकती है। दिन में दो-तीन बार थोड़ी देर आराम करें और गहरी सांस लें। ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने से बचें। हल्का भोजन करें और पानी ज्यादा पीएं। शाम को थोड़ी टहलना या हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा। आज स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें तो दिन अच्छा बीतेगा।
22 जून 2026 मूलांक 9 वालों के लिए समझदारी और नरमी का दिन है। जोश के साथ-साथ संतुलन बनाए रखें, तो अटके काम पूरे होंगे और सफलता मिलेगी। रिश्तों में नरमी, करियर में प्लानिंग, पैसे में सावधानी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सकारात्मक रहें, तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
आज की सलाह: ताकत दिखाइए, पर हर कदम पहले नापकर रखिए।
एलर्ट्स: छोटे घरेलू खर्च को मामूली समझकर जोड़ना ना भूलें। आधी बात सुनकर तीखा जवाब मामला उलझा सकता है। नया काम उठाते समय पुराना अधूरा ना छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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