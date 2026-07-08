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मूलांक 9 अंकराशि 8 जुलाई 2026: शनि का असर साफ कहता है कि रुकावटें बेकार नहीं होतीं

By Anita Baranwal
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Numerology mulank 9:पहले लिखकर साफ करें कि दिक्कत काम की मात्रा में है, माहौल में है या दिशा में। यही स्पष्टता आगे मदद करेगी।

मूलांक 9 अंकराशि 8 जुलाई 2026: शनि का असर साफ कहता है कि रुकावटें बेकार नहीं होतीं

सुबह का रूटीन अगर थोड़ा बिगड़ जाए, जैसे अलार्म के बाद भी मन बिस्तर से उठने में भारी लगे, तो समझिए भीतर कुछ दबाव चल रहा है। 8 जुलाई 2026 का मूलांक 8 आपके ही अंक को मजबूत कर रहा है, इसलिए जिम्मेदारियां हल्की नहीं लगेंगी। साथ में भाग्यांक 7 मन को भीतर की तरफ खींचेगा और यही वजह है कि काम को लेकर सवाल बढ़ सकते हैं। शनि का असर साफ कहता है कि रुकावटें बेकार नहीं होतीं। वे दिशा जांचने का मौका भी देती हैं।

मूलांक 9 लव राशिफल

मन पर काम का बोझ हो तो उसका असर रिश्तों की भाषा पर पड़ता है। आप कम बोल सकते हैं या थोड़े सख्त लग सकते हैं। सामने वाला इसे बेरुखी समझे, ऐसी संभावना है। शनि आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन हर बात केवल कर्तव्य से नहीं चलती। अगर दिल भारी है तो सीधे शब्दों में कह दें कि आप उलझन में हैं। इससे गलतफहमी कम होगी। परिवार में भी किसी पुराने मुद्दे पर गंभीर बात हो सकती है। प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात सुनना बेहतर रहेगा। रिश्ते इस समय दिखावे से नहीं, सच्ची बात और स्थिर व्यवहार से संभलेंगे।

मूलांक 9 करियर राशिफल

कामकाज में जो अटकाव दिख रहा है, वह आपको अपने करियर की दिशा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। यह पल आसान नहीं होगा, पर बेकार भी नहीं जाएगा। मूलांक 8 और शनि मिलकर आपको काम की असली हालत दिखाते हैं। भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि आप जो कर रहे हैं, उसमें अर्थ कितना बचा है। ऑफिस में किसी सीनियर, सिस्टम या डेडलाइन से दबाव बन सकता है। छात्र भी विषय, कोर्स या तैयारी के तरीके को लेकर संशय में आ सकते हैं। बेहतर रहेगा कि बड़े फैसले भावुक होकर न लें।

मूलांक 9 धन राशिफल

पैसों के मामले में इस समय भावनात्मक फैसला नुकसानदेह हो सकता है। करियर को लेकर असंतोष हो तो मन करता है कि तुरंत कुछ बदल दिया जाए, लेकिन हर बदलाव की कीमत होती है। कोई नया खर्च, कोर्स, टूल या सुविधा लेने से पहले उसकी असली जरूरत जांच लें। शनि का स्वभाव लंबी सोच का है, इसलिए टिकाऊ फैसला बेहतर रहेगा। भाग्यांक 7 भी संकेत देता है कि कागज, शर्तें और समयसीमा समझकर ही आगे बढ़ें। छोटी रकमों की अनदेखी भी बाद में खल सकती है।

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मूलांक 9 हेल्थ राशिफल

मन का दबाव शरीर में भारीपन बनाकर उतर सकता है। खासकर घुटनों, पिंडलियों या पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। शनि से जुड़े दिनों में शरीर को धीरे चाल में लाना अच्छा रहता है। सुबह उठकर दो मिनट सीधे बैठें, फिर हल्की चाल से दिन शुरू करें। बहुत देर तक चुपचाप दबाव ढोने से मन और भारी हो सकता है। थोड़ा लिखना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना राहत दे सकता है।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: काम की खीझ घर की बातों पर मत उतारें। करियर बदलने जैसी सोच बिना पूरी तस्वीर देखे न बनाएं। निराशा में अपनी मेहनत को कम मत आंकें।

आज की सलाह: रुकावट को हार नहीं, दिशा जांचने का संकेत मानें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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