मूलांक 8 अंकराशि 9 जुलाई, 8,17, 26 जन्मतिथि:शनि का असर लंबी दौड़ का है, एक दिन में काम पूरा नहीं होगा
मूलांक 8 अंकराशि 9 जलाई: अगर दिमाग भारी लगे तो शाम को बाहर निकलना, पुराना दोस्त याद करना या कुछ देर किताब के साथ बैठना फायदेमंद रहेगा।
मन पर कामों का बोझ कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है और इसी वजह से ध्यान बार बार टूटेगा। 9 जुलाई 2026 में मूलांक 9 की तेज चाल आपको सब कुछ तुरंत निपटाने को कहेगी, जबकि भाग्यांक 8 और आपका स्वामी शनि याद दिलाएंगे कि बिना ठहराव के मेहनत बिखर जाती है। इसलिए खुद को मशीन की तरह मत चलाइए। थोड़ी ढील देना भी जरूरी है। शनि का असर लंबी दौड़ का है। इसलिए हर काम एक ही दिन में पूरा करने का दबाव अपने ऊपर न डालें। जो जरूरी है, वही पहले करें।
मूलांक-8 लव
रिश्तों में आपकी चुप्पी इस समय गलत समझी जा सकती है। मन थका हो तो सामने वाले को भी साफ बता दें कि आपको थोड़ी राहत चाहिए, दूरी नहीं। शनि आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन हर समय गंभीर रहना भी जरूरी नहीं। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ हल्की बातचीत, पुरानी यादों पर हंसना या साथ में कहीं छोटा सा ब्रेक लेना अच्छा असर दे सकता है। परिवार में भी केवल काम की बातें करने के बजाय हालचाल पूछें। आपका नरम रवैया कई अनकही बातों को आसान बना सकता है।
मूलांक-8 करियर
कामकाज में कोशिश तो होगी, पर फोकस पूरी तरह साथ नहीं देगा। ऐसे में एक साथ कई फाइल, कई चैट या कई विषय पकड़ने से उलझन बढ़ सकती है। शनि का तरीका सीधा है। कम बोलो, एक काम पूरा करो, फिर दूसरा उठाओ। मूलांक 9 का असर माहौल को तेज करेगा, इसलिए ऑफिस में लोग जल्दी जवाब चाह सकते हैं। फिर भी अधूरा काम दिखावे से बेहतर नहीं होता। स्टूडेंट्स को भी लंबे समय तक लगातार बैठने के बजाय छोटे हिस्सों में पढ़ाई करनी चाहिए। करियर में यह दिन रफ्तार का नहीं, ढांचे को संभालने का है। थोड़ा रुककर प्लान ठीक करना आगे मदद देगा।
मूलांक-8 धन
बैंक, पेमेंट या किसी हिसाब किताब के काम में दोबारा जांच जरूरी रहेगी। ध्यान बंटा हो तो रकम, तारीख या रिसीट जैसी छोटी चीज छूट सकती है। शनि सिखाता है कि पैसा मेहनत से आता है, इसलिए कागज और रिकॉर्ड साफ रखें। किसी लंबित पेमेंट को देखकर मन भारी हो सकता है, पर घबराने के बजाय क्रम से निपटाएं। जरूरत और सुविधा के खर्च में फर्क समझना बेहतर रहेगा। छोटे ब्रेक पर खर्च हो तो भी उसे बेकार न मानें, अगर उससे मन हल्का होता हो।
मूलांक-8 हेल्थ
सिर भारी लगना, आंखों में थकान या शरीर में सुस्ती जैसा असर बन सकता है। यह केवल काम का नहीं, मन के दबाव का संकेत भी हो सकता है। आधे घंटे के लिए रूटीन से बाहर निकलें। खुली हवा में टहलना, हल्का संगीत सुनना या चुपचाप बैठना राहत देगा। शनि वाले लोग अक्सर थकान को भी जिम्मेदारी समझकर ढोते रहते हैं। इस आदत को थोड़ा ढीला करें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: बैंक या पेमेंट के कन्फर्मेशन को बिना देखे आगे न बढ़ें। हर थकान को आलस समझकर खुद को मत कोसें। एक साथ बहुत काम पकड़ने से गलती बढ़ सकती है।
आज की सलाह: थोड़ा रुकिए, फिर एक जरूरी काम पर पूरा ध्यान दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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