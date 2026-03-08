Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: रहस्यमय स्वभाव के होते हैं इस मूलांक के जातक, शनि देव की रहती है कृपा

Mar 08, 2026 04:50 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर मूलांक अपने विशेष गुणों और विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से संबंध होता है। मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति आज हम आपको एक विशेष मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका संबंध शनि देव से होता है।

अंक ज्योतिष के मुताबिक हर मूलांक अपने विशेष गुणों और विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से संबंध होता है। मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति आज हम आपको एक विशेष मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका संबंध शनि देव से होता है। जी हां, हम बात करे रहे हैं मूलांक 8 की। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोग कैसे होते हैं।

मूलांक 8
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक 8 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए इन लोगों पर शनि का प्रभाव रहता है। शनि देव को न्याय का भी देवता कहा जाता है। इसलिए मूलांक 8 वाले लोग भी न्यायप्रिय होते हैं।

स्वभाव
मूलांक 8 वाले लोग मेहनती और दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। स्वभाव की बात करें, मूलांक 8 के लोग शांत और गंभीर स्वभाव के होते हैं। वे अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से बचते हैं और अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। साथ ही ये रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं।

मूलांक 8 की अन्य खूबियां
मूलांक 8 वाले व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार के प्रति वफादार होते हैं। वे मुश्किल समय में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही ये अंतर्मुखी होते हैं और अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। वे अपनी सोच और विचारों में खोए रहते हैं और बाहरी दुनिया से कम ही संपर्क रखते हैं। हालांकि इस मूलांक के लोग अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को आसानी से किसी के साथ साझा नहीं करते।

न्यायप्रिय होते हैं
मूलांक 8 के लोग दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग न तो खुद दूसरों के सामने अपना शान-ओ- शौकत का दिखावा करते हैं और न ही दूसरों का दिखावा सहन कर पाते हैं। समाज में कई बार इन्हें कठोर समझ लिया जाता है, लेकिन ये अंदर से बेहद संवेदनशील और न्यायप्रिय होते हैं।

करियर
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 8 वाले लोग अपने करियर में ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। इनके अंदर बेहतर नेतृत्व और निर्णय क्षमता होती है, लेकिन इनके लिए सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है। इन्हें हर उपलब्धि कड़ी मेहनत से मिलती है। ऐसे में इनका करियर राजनीति के क्षेत्र में खूब चमकता है। ये लोग अच्छे राजनेता साबित होते हैं। समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं।

बड़े कारोबारी बनते हैं
ये लोग बड़े कारोबारी भी होते हैं। क्योंकि इनकी दूरदर्शी सोच होती है। साथ ही ये लोग अच्छे निवेशक होते हैं। इन लोगों को स्वतंत्रता पसंद होती है। ये लोग किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं। वहीं ये लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं। वहीं ये लोग चापलूसी न किसी की करना पसंद करते हैं और न ही चापलूसी करवाना पसंद करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये जो भी फैसले लेते हैं वो अमूमन सही ही होते हैं

संबंधमूलांक 8 वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनकी रहस्यमयी और शांत स्वभाव के कारण, लोग उन्हें समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। हालांकि, जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वे उनकी वफादारी और ईमानदारी की सराहना करते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

