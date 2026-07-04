मूलांक 8 अंक ज्योतिष 4 जुलाई 2026: आज आपकी बातों का होगा बड़ा असर, जिम्मेदारी से मिलेगी सफलता
4 जुलाई 2026 मूलांक 8 राशिफल: आज आपकी बातों का होगा बड़ा असर और जिम्मेदारी से मिलेगी सफलता। रिश्तों, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल। शुभ अंक, रंग और खास सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
Numerology Horoscope Today: आज 4 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वाले लोगों के लिए प्रभावशाली और जिम्मेदारी भरा है। शनि की ऊर्जा आपको गंभीर और ठोस बनाती है, जिससे आपकी बातों में वजन रहेगा। लोग आपकी राय को पहले से ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आज के दिन का मूलांक 4 व्यवस्था और अनुशासन की मांग कर रहा है, जबकि भाग्यांक 3 आपको सही समय पर सही शब्द चुनने की क्षमता देगा। आज छोटी-छोटी बातें भी बड़े नतीजे दे सकती हैं।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आज आपकी बातों का खास असर रहेगा। अगर मन में कोई पुरानी बात दबी हुई है, तो उसे साफ और नरम तरीके से कहने का दिन है। घुमाकर या इशारों में बात करने की बजाय सीधे लेकिन संवेदनशील तरीके से अपनी बात रखें। प्रेम संबंध में भरोसा बढ़ाने का अच्छा मौका है। परिवार में किसी जिम्मेदारी या फैसले को लेकर आपकी राय सुनी जा सकती है। शनि आपको सच्चाई सिखाता है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई के साथ नरमी भी जरूरी है। आज सावधानी से बोली गई एक बात कई गलतफहमियों को दूर कर सकती है।
मूलांक 8 करियर राशिफल
करियर में आज आपकी बातों और फैसलों का बड़ा असर दिख सकता है। ऑफिस में मीटिंग, चर्चा या प्रेजेंटेशन के दौरान लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे। मूलांक 4 आपको काम को व्यवस्थित रखने की ऊर्जा दे रहा है। अगर कोई डेडलाइन या महत्वपूर्ण काम है, तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। छात्रों के लिए भी यह दिन अच्छा है। पढ़ाई या असाइनमेंट में साफ और संक्षिप्त तरीके से जवाब देने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। बिजनेस में शर्तें और समझौते साफ रखें। आज जो बात आप कहेंगे, उसका असर लंबे समय तक रह सकता है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
धन संबंधी मामलों में आज सावधानी और स्पष्टता जरूरी है। कोई भुगतान, निवेश या साझेदारी की बात हो तो पूरी डिटेल जांच लें। शनि आपको सिखाता है कि पैसा धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ना चाहिए। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें। अगर कोई नया खर्च सामने आ रहा है, तो उसकी जरूरत और फायदे दोनों परख लें। आज की गई साफ-सुथरी बातचीत भविष्य में आर्थिक विवाद से बचा सकती है। हिसाब-किताब व्यवस्थित रखने से मानसिक शांति बनी रहेगी।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
आज थकान मुख्य रूप से गर्दन, कंधे और आवाज पर दिख सकती है, खासकर अगर आपको ज्यादा बोलना या समझाना पड़े। लंबे समय तक एक जगह बैठने या स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर में जकड़न हो सकती है। बीच-बीच में ब्रेक लें, पानी पीते रहें और सांस पर ध्यान दें। शाम को हल्की सैर या आरामदायक मुद्रा में बैठना फायदेमंद रहेगा। तनाव को बढ़ने ना दें। आज शरीर और मन दोनों को संतुलन में रखने की कोशिश करें।
कुल मिलाकर आज का दिन आपकी बातों और जिम्मेदारी का असर दिखाने वाला है। साफ सोच और संतुलन बनाए रखें, तो सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में बातों को आदेश जैसा ना बनाएं। अधूरी जानकारी के साथ सार्वजनिक राय ना दें। जिम्मेदारी बांटते समय शब्द बहुत कठोर ना हों।
आज की सलाह: साफ बोलें, पर बात में संतुलन और तथ्य जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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