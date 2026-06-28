मूलांक 8 अंक ज्योतिष 28 जून 2026: पुरानी चीजों से मिल सकती है आज खुशखबरी, लापरवाही से बचें
Aaj Ka Ank Jyotish 28 June 2026 Mulank 8 Rashifal Prediction: पुरानी चीजों से अच्छी खबर मिलने के योग, लेकिन आज सावधानी बहुत जरूरी है। जानिए रिश्तों, कामकाज और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Numerology Horoscope Today: आज 28 जून 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए पुरानी बातों और रुकी हुई चीजों के दोबारा सक्रिय होने का दिन है। शनि का प्रभाव आपको सावधानी से चलने की याद दिलाएगा। जो काम या रिश्ता लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें अचानक गति आ सकती है। लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। हर पुरानी चीज को दोबारा परखकर ही आगे बढ़ें।
मूलांक 8 लव राशिफल
रिश्तों में आज नरम और समझ भरा माहौल रहेगा। जिस व्यक्ति से आपका पुराना संपर्क टूट गया था, उससे फिर से बात बन सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर होने के संकेत हैं। अगर पार्टनर या परिवार का सदस्य पहले से अलग सोच रखता है, तो उसे जबरन बदलने की कोशिश ना करें। उनकी बात को शांति से सुनें। आज छोटी-छोटी बातों में भी सम्मान बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे। सिंगल लोगों को पुराने किसी परिचित से अच्छी मुलाकात हो सकती है। भावनाओं को संतुलित रखें, तो दिन रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा।
मूलांक 8 करियर राशिफल
करियर में पुरानी फाइल, लंबित प्रोजेक्ट या पहले छोड़ा गया काम फिर से सक्रिय हो सकता है। ऑफिस में कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें पुराने क्लाइंट या पार्टनर से अच्छी चर्चा हो सकती है। छात्रों के लिए भी पुराने नोट्स या टॉपिक दोबारा पढ़ने से फायदा होगा। लेकिन जल्दबाजी ना करें। हर डिटेल को अच्छे से जांच लें। आज मेहनत और सावधानी दोनों जरूरी हैं। सही तरीके से काम करेंगे तो पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है।
मूलांक 8 मनी राशिफल
धन के मामले में पुराना अटका हुआ पैसा या लेन-देन याद आ सकता है। कोई भूला हुआ भुगतान या पुरानी रसीद सामने आ सकती है। निवेश या कोई आर्थिक फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। छोटे-छोटे खर्चों पर भी नजर रखें। आज का दिन आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, अगर आप लापरवाही ना करें। पुरानी बातों को सुलझाने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन नया बड़ा खर्च या निवेश सोच-समझकर ही करें।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
शरीर में पुरानी थकान या छोटी समस्या फिर से महसूस हो सकती है। गर्दन, कंधे या कमर में खिंचाव हो सकता है। इसलिए आज ज्यादा देर तक एक जगह ना बैठें। बीच-बीच में उठकर हल्की सैर करें। मन में पुरानी बातें घूम रही हों तो उन्हें लिखकर बाहर निकाल दें। हल्का और सात्विक भोजन करें। अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही से बचें तो दिन बेहतर गुजरेगा।
28 जून 2026 मूलांक 8 वालों के लिए पुरानी चीजों को सुलझाने और आगे बढ़ने का दिन है। लापरवाही ना करें, हर बात को अच्छे से परखें। सावधानी और धैर्य से काम करेंगे तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: पुरानी बात लौटे तो उसे तुरंत वादा ना मानें। फोन पर आधी जानकारी में हां ना कहें। मिली हुई चीज या सूचना को हल्के में ना लें।
आज की सलाह: पुराने दरवाजे खुलें तो पहले समझें, फिर कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र