मूलांक 8 अंक ज्योतिष 27 जून 2026: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
Aaj Ka Ank Jyotish 27 June 2026 Mulank 8 Rashifal Prediction: मूलांक 8 (8, 17 और 26 तारीख को जन्मे) लोगों के लिए 27 जून 2026 का दिन कैसा रहेगा? शनि के प्रभाव में रिश्ते, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। विस्तृत भविष्यफल, शुभ रंग, अंक और आज की सलाह जानिए।
Numerology Horoscope Today: आज 27 जून 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव ला रहा है। शनि का प्रभाव आपको हवा में नहीं उड़ने देगा, बल्कि व्यवहार और सच्चाई को परखने की क्षमता देगा। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा माहौल को सक्रिय बना रही है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर की जांच बढ़ा रहा है। आज जो सीख मिले, उसे धीरे-धीरे जीवन में उतारने की कोशिश करें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आज दिखावे से ज्यादा गहराई और समझ की जरूरत है। अगर कोई करीबी सख्त बात कहे या अलग सोच रखे, तो उसे तुरंत नकारने की बजाय समझने की कोशिश करें। शनि आपको रिश्तों में जिम्मेदारी सिखा रहा है। जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करें। अगर कोई दूरी महसूस हो रही है, तो उसे छुपाने की बजाय साफ-साफ चर्चा करें। आज का दिन रिश्तों को मजबूत बनाने का है, बस भावुक होने के बजाय समझदारी से काम लें।
शिक्षा और करियर
करियर के क्षेत्र में आज नई कार्यशैली, सिस्टम या प्रोफेशनल तरीके से सामना हो सकता है। ऑफिस या बिजनेस में कोई अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकती है। छात्रों के लिए भी पढ़ाई का तरीका सुधारने का अच्छा समय है। सिर्फ घंटे भर पढ़ने की बजाय समझकर और नोट्स बनाकर पढ़ें। व्यापार में विस्तार की सोच रहे हैं, तो प्रक्रिया और भरोसे पर ध्यान दें। आज की छोटी-छोटी बातें भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती हैं।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आज समझ बढ़ाने वाला दिन है। कोई नई सलाह या चर्चा आपको बता सकती है कि पैसा सिर्फ कमाने की नहीं, संभालने की भी चीज है। ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन या साझा खर्च करते समय दोबारा जांच जरूर करें। उधार लेकर या जल्दी लाभ की उम्मीद में बड़ा निवेश ना करें। शनि धीमे लेकिन टिकाऊ धन को पसंद करता है। इसलिए छोटे-छोटे और सुरक्षित कदम उठाएं। आज का दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा, अगर आप सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य और कल्याण
आज मन गहरी सोच में जा सकता है, इसलिए शरीर को थोड़ा आराम और संतुलन देने की जरूरत है। ज्यादा देर तक एक जगह बैठने से कंधे, गर्दन या कमर में अकड़न हो सकती है। दिन में कुछ समय पैदल चलें, खुली हवा में सांस लें और सही मुद्रा में बैठें। पेट हल्का रखें, ज्यादा तला-भुना या बाहर का खाना आज से बचें। अगर सिर भारी लगे या थकान महसूस हो, तो कुछ देर शांत जगह पर बैठकर अपनी अगली तीन प्राथमिकताएं लिख लें। इससे मन हल्का रहेगा।
27 जून 2026 मूलांक 8 वालों के लिए बदलाव और समझदारी का दिन है। जो सीख मिल रही है, उसे धीरे-धीरे अपनाएं। रिश्तों में जिम्मेदारी दिखाएं, करियर में नई प्रक्रियाओं को समझें, पैसे को सावधानी से संभालें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज छोटे-छोटे सही कदम भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकते हैं।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: हर प्रभावशाली बात को तुरंत सच मानकर न अपनाएं। ऑनलाइन पेमेंट में कन्फर्मेशन दोबारा देखें। समूह के दबाव में अपनी सीमा न भूलें।
आज की सलाह: जो सीख असर करे, उसे नियम बनाकर अपनाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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