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मूलांक 8 अंक ज्योतिष 22 जून 2026: काम के साथ बनाएं घूमने का प्लान, आज छोटा सा ब्रेक देगा बड़ी राहत

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish 22 June 2026 Mulank 8 Rashifal Prediction: काम के साथ छोटा सा ब्रेक बनाएं, आज थोड़ी ताजगी बड़ी राहत देगी। फोकस और संतुलन बनाए रखने की सलाह। जानिए राहु-शनि के प्रभाव में करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर क्या रहेगा असर।

मूलांक 8 अंक ज्योतिष 22 जून 2026: काम के साथ बनाएं घूमने का प्लान, आज छोटा सा ब्रेक देगा बड़ी राहत

Numerology Horoscope Today: आज 22 जून का दिन मूलांक 8 वाले लोगों के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाने का दिन है। शनि की वजह से आप जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं, लेकिन आज की ऊर्जा कह रही है कि थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। मूलांक 4 आपको कामों को व्यवस्थित करने की याद दिलाएगा, जबकि भाग्यांक 2 मन को हल्का और खुश रखने में मदद करेगा। जरूरी काम निपटाकर छोटा सा प्लान बनाएं, तो दिन बेहद राहत भरा रहेगा।

मूलांक 8 का लव राशिफल

रिश्तों में आज बड़ी-बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी मौजूदगी और ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ेगा। शनि वाले लोग भावनाएं जल्दी नहीं दिखाते, लेकिन आज भाग्यांक 2 आपको नरम और समझदार बनाए रखेगा। पार्टनर या परिवार अगर महसूस कर रहा है कि आप काम में ज्यादा उलझे हैं, तो एक साधारण प्लान बनाएं। साथ में चाय पीना, छोटी टहलना या बिना किसी काम की बात किए बैठना रिश्ते को नई ताजगी दे सकता है। बच्चों के साथ भी पढ़ाई की बात छोड़कर थोड़ी मस्ती करें। आज सुनने पर ज्यादा ध्यान दें, बोलने पर कम।

मूलांक 8 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी जिम्मेदारी अच्छी है, लेकिन लगातार एक ही रूटीन थकान पैदा कर सकता है। आज की 4 वाली ऊर्जा आपको काम को व्यवस्थित करने की सलाह दे रही है। पहले जरूरी टास्क लिख लें, फिर छोटे-छोटे ब्रेक का प्लान बनाएं। ऑफिस में लगातार मीटिंग या फाइल वर्क के बीच माहौल बदलने से नई ऊर्जा मिलेगी। बिजनेस वाले लोग क्लाइंट मीटिंग को थोड़ा अनौपचारिक रख सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई के बीच 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर हल्का वॉक करें। एक घंटे काम के बाद छोटा ब्रेक लेने से फोकस और बढ़ेगा।

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मूलांक 8 का मनी राशिफल

आज खर्च का योग बन रहा है, लेकिन हर खर्च गलत नहीं होगा। अगर रकम किसी अच्छे अनुभव, छोटी आउटिंग या जरूरी राहत पर जा रही है, तो उसे फिजूलखर्ची ना समझें। शनि आपको हिसाब रखना सिखाता है, इसलिए पहले एक सीमा तय कर लें। मूलांक 4 आपको प्लान के साथ खर्च करने की याद दिलाएगा। शॉपिंग करते समय लिस्ट बनाकर चलें। किसी के कहने भर पर अतिरिक्त खर्च करने से पहले अपनी जरूरत अच्छे से तौल लें। आज का दिन सावधानी और संतुलित खर्च का है।

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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल

आज शरीर से ज्यादा मन को ताजगी की जरूरत है। एक ही रूटीन से मन ऊब सकता है। दिन में जगह बदलने का छोटा प्रयास करें। छत पर कुछ मिनट चलना, काम के बीच बाहर की हवा लेना या शाम को घर से बाहर छोटी चहलकदमी बहुत राहत देगी। शनि वाले लोगों को नियमितता पसंद होती है, लेकिन कभी-कभी हल्का बदलाव भी जरूरी होता है। मीठे आराम के बजाय सादा, शांत और ताजा माहौल चुनें। पानी ज्यादा पिएं और हल्का व्यायाम करें।

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आज का दिन आपको याद दिला रहा है कि काम के साथ थोड़ा आराम और बदलाव भी जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेकर खुद को तरोताजा करें, तो बाकी सब अपने आप संभल जाएगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

आज की सलाह: जरूरी काम निपटाकर खुद को छोटा सा ब्रेक जरूर दें।

एलर्ट्स: केवल मूड बदलने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक दें, पर ढील पूरी न छोड़ें। अधूरे काम छोड़कर घूमने निकलना बाद में दबाव बढ़ा सकता है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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