मूलांक 8 अंक ज्योतिष 29 जून 2026: जल्दबाजी पहुंचा सकता है नुकसान, रिश्तों और पैसों में आज रखें संतुलन
Aaj Ka Ank Jyotish 29 June 2026 Mulank 8 Rashifal Prediction: आज जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। जानिए मूलांक 8 वालों का करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य आज कैसा रहेगा। रिश्तों और पैसों में संतुलन बनाए रखने की सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
Numerology Horoscope Today: आज 29 जून 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए सावधानी और संतुलन बनाए रखने का है। शनि का प्रभाव आपको हर बात को गंभीरता से देखने की आदत देता है, जो आज आपके काम आएगा। लेकिन इसी गंभीरता में जल्दबाजी ना करें, वरना छोटी-छोटी बातें भी उलझ सकती हैं। मूलांक 2 लोगों की भावनाओं को सामने लाएगा, जबकि भाग्यांक 9 पुरानी बातों को बंद करने का दबाव बनाएगा।
आज काम और घर दोनों तरफ से जिम्मेदारियां आएंगी। छोटी-छोटी बातों पर तुनककर जवाब देने से मामला बढ़ सकता है। मूलांक 8 वाले लोग आमतौर पर ठोस फैसले लेते हैं, लेकिन आज शनि की वजह से थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कोई बात मन के खिलाफ भी जाए, तो पहले पूरी स्थिति समझ लें। परिवार की बातचीत, काम की जिम्मेदारी और पुराने लंबित मामले, तीनों में संतुलन बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आज आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन कहने का तरीका बहुत मायने रखेगा। पार्टनर या घर के किसी सदस्य से बात करते समय लहजे का उतार-चढ़ाव भी असर डालेगा। अगर कोई पुरानी बात फिर से उठे, तो उसे ताना ना बनाएं, बल्कि समाधान की तरफ मोड़ें। मूलांक 2 भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है, इसलिए सामने वाले की संवेदनशीलता को हल्के में ना लें। कम बोलें, साफ बोलें और बात अधूरी छोड़ने से बचें। आज नरमी और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
करियर या पढ़ाई के मोर्चे पर आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मीटिंग, रिपोर्ट या टीम के काम में देरी हो सकती है, लेकिन इसी समय अंक 8 का असली गुण काम आएगा। शनि वाले लोग दबाव में भी व्यवस्था बनाकर चलते हैं। पुराने अधूरे काम समेटने पर जोर रहेगा। स्टूडेंट्स को भी एक चैप्टर से दूसरे पर उछलने की बजाय कम चीजें चुनकर गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफिस में किसी की अपरिपक्व प्रतिक्रिया का जवाब उसी तरह देने से आपकी छवि कमजोर हो सकती है।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज भावनाओं से ज्यादा हिसाब-किताब की जरूरत पड़ेगी। किसी खर्च को सिर्फ मन शांत करने के लिए ना करें, बाद में खटक सकता है। मूलांक 2 के कारण किसी अपने की बात मानकर भुगतान करने का मन बने, तो पहले जरूरत और समय दोनों देख लें। शनि लंबी योजना का स्वभाव रखता है, इसलिए छोटी रकम भी बिना लिखे या बिना समझे आगे ना बढ़ाएं। पुराना बकाया या जरूरी बिल पहले निपटाएं। दिखावे वाला खर्च आज टालना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
आज शरीर से ज्यादा जकड़न कंधों, पीठ या जबड़े के आसपास महसूस हो सकती है। यह अक्सर दबे तनाव का संकेत होता है। काम के बीच दो मिनट रुककर गहरी सांस लें और बैठने की मुद्रा ठीक रखें। शनि का असर शरीर को भारी बना सकता है, इसलिए लगातार बैठे रहने की बजाय थोड़ी चहलकदमी जरूर करें। मन खिन्न हो तो तुरंत बहस में ना पड़ें। पहले पानी पिएं और खुद को स्थिर करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस थोड़ी सावधानी और आराम जरूरी है।
29 जून 2026 मूलांक 8 वालों के लिए संतुलन और समझदारी का दिन है। जल्दबाजी ना करें, रिश्तों और पैसों में सावधानी बरतें। धैर्य रखकर चलें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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